Giresun'un Kümbet Yaylasında kızakla kayak heyecanı Karayolunda seyr eden araçlara aldırmadan kızaklı kayak keyfi yaşadılar

Giresun'un Kümbet Yaylasında bir grup macera sever tarafından kayak ve kızak etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar, yaklaşık 8 kilometrelik parkurda heyecan yaşarken, renkli görüntüler oluşturdu.

Geçtiğimiz yıllarda Giresun yaylalarında kış aktivitelerini artırarak, gelen turistlere eğlenceli zaman geçirtmek amacıyla Kümbet Yaylası'nda 5,5 kilometre uzunluğunda kayak ve kızak pisti, foto safari yolu ile trekking rotası belirlenmiş olmasına rağmen pandemi dolayısıyla bu yıl etkinlik gerçekleştirilmedi. Ancak bir grup arkadaş GiresunKümbet karayolu üzerinde kızakla kayak keyfi yaşadı. Kümbet’ten Dereli istikametine doğru karayolu üzerinde yaklaşık 8 kilometrelik güzergahta kayak ve kızaklarla kayıldı. Zaman zaman birbirlerini ve yoldan geçen araçları solladıkları görülen görüntülere doğanın eşsiz manzarası da yansıdı.

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