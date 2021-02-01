Giresun kalite fındık Şubat ayına 22.50 liradan giriş yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun kalite fındık Şubat ayına 22.50 liradan giriş yaptı

İHA

Giresun kalite fındık Şubat ayına 22.50 liradan giriş yaptı

Giresun'da fındık fiyatları yeni aya ve haftaya 22 lira 50 kuruş ile 23 lira 50 kuruş bandından giriş yaptı.
Giresun’da yeni sezon Giresun kalite fındık serbest piyasaya 22 liradan giriş yapmıştı. Fındık fiyatları 2021 yılının Ocak ayında 23 lira 50 kuruşla üzerinden işlem görürken, Şubat ayına ise 50 randıman Giresun kalite fındık 22.5023.50 bandından giriş yaptı.
TMO’nun taban fiyat açıklamasının ardından 2020 yılının Ekim ayında 27 lira seviyelerine kadar çıkan fiyatlar daha sonra yavaş yavaş düşüş yaşadı. Fındık üreticisi ve tüccarı Erol Turan üreticinin fındık fiyatlarının yükselmesini halen beklediğini belirterek "Üretici bir dönem 30 lira fiyat beklentisi içerisine girmişti ancak pandeminin ve fiyatların yükselmesini bekleyen emanetçilerin piyasaya fındık sürmemesi ve Avrupa’nın da çok fazla fındık talebinin bulunmaması nedeniyle ihracat azaldı. Böyle olunca da haliyle fiyatlar beklenilen seviyelere çıkmadı. Bundan sonra da 2020 fındığının aynı fiyat seviyelerinde gideceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Plajlar bölgesi projesinin 10 Şubat’ta ihalesi yapılacak
YEREL HABERLER Plajlar bölgesi projesinin 10 Şubat’ta ihalesi ...
Karadeniz’in tek içten yanmalı fırıncısından meslek sırları Giresunlu fırıncı Orhan Paylan iyi ekmek yapmanın sırrının ekşi maya kadar içten yanmalı taş fırında gizli olduğunu söylüyor
YEREL HABERLER Karadeniz’in tek içten yanmalı fırıncısından meslek ...
Giresun'un Kümbet Yaylasında kızakla kayak heyecanı Karayolunda seyr eden araçlara aldırmadan kızaklı kayak keyfi yaşadılar
YEREL HABERLER Giresun'un Kümbet Yaylasında kızakla kayak ...
Giresun’da tefeci operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Giresun’da tefeci operasyonu: 5 gözaltı