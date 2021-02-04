Sel afetinin ve Covid 19 salgınının yaralarını üreterek sarıyorlar Giresun’un Dereli ilçesinde yaşanan sel afetinin ardından ve Covid-19 salgınının getirdiği zorlu koşullar altında ayakta kalmaya çalışan üretici kadınlar pazarda köy ürünleri satarak ailelerine destek oluyor

Giresun’un Dereli ilçesinde 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel afetinin ve Covid19 salgınının getirdiği zorlu koşullar altında ayakta kalmaya çalışan üretici kadınlar pazarda köy ürünleri satarak ailelerine destek oluyor.

Ekonominin temel taşının üretim olduğunu ifade eden Fatma Avşar, üretim olduktan sonra her türlü salgının ve yaşanan afetlerin altından kalkılabileceğini söyledi. Köyde kendi imkanlarıyla ürettikleri ve yetiştirdikleri organik ürünleri pazarda satarak aile ekonomilerine katkı sağladıklarını anlatan Avşar, “22 Ağustos 2020’de bir sel afeti yaşadık, birçoğumuzun kendisinin, eşinin, çocuğunun çalıştığı iş yeri, dükkanı zarar gördü. Kimisi tekrar iş yeri açmayınca işsiz kaldı. Ama hayat mücadelesi devam ediyor. Bir de pandemi tehlikesi devam edince iyice sıkıntı yaşanmaya başlandı. Ancak üretim varsa hiçbir sıkıntı yok. Bizde ailelerimize katkı sağlamak için köyde yetiştirdiğimiz tamamen organik olan ürünleri pazarda satarak aile ekonomisine katkı sağlıyoruz. Pandemi sürecinde köylerdeki üretimlerimize daha da ağırlık verdik ihtiyacımızdan fazlasını üreterek satmaya başladık” dedi.

Turşudan mısır ununa ve lahanaya kadar birçok köy ürünü sattığını kaydeden Hatun Yiğit ise “Daha önceden de az çok satış yapıyordum ama pandemi sürecinin ardından köy ürünlerine daha çok talep olunca üretimi de satışı da artırdık. Kendi ürünlerimin en büyük özelliği ata tohumlarından yetiştirdiğim ürünlerimizin olmasıdır. Pazara getirdiğimiz ürünleri genelde şehirde yaşayanlar alıyor ya da GiresunSivas karayolunu kullananlar yoldan geçerken alıyorlar. Bunun yanı sıra köyde yaşayanlarda kendi arasında alış veriş yapıyor. Kimisi yoğurt alıp, lahana veriyor, kimisi mısır unu satıp, süt, peynir alıyor. Dolayısıyla köyde her şey organik olarak üretiliyor. Ayrıca kendimiz fasulye, kiraz turşuları da yapıp satıyoruz. Üretim olduğu sürece alıcısı da oluyor. Hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz, hem de ekonomik olarak bir gelir kaynağımız oluyor” diye konuştu.

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