Giresunspor’da 3 futbolcunun testi pozitif çıktı

Bursaspor karşılaşması öncesi Giresunspor’da yapılan Covid19 testleri sonucunda 3 futbolcunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Giresunspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Kulübümüz tarafından Bursaspor maçına yönelik yapılan rutin Covid19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta olup, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçleri başlatılmıştır. 2 futbolcumuz da kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle kadroda yer almamaktadır” denildi.
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