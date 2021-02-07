Giresunspor’da 3 futbolcunun testi pozitif çıktı

Bursaspor karşılaşması öncesi Giresunspor’da yapılan Covid19 testleri sonucunda 3 futbolcunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Giresunspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Kulübümüz tarafından Bursaspor maçına yönelik yapılan rutin Covid19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta olup, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçleri başlatılmıştır. 2 futbolcumuz da kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle kadroda yer almamaktadır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.