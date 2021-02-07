Giresunspor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı



Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) TFF 1'inci Lig lideri Giresunspor'da, rutin olarak gerçekleştirilen koronavirüs testlerinde, 3 oyuncunun sonuçları pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz tarafından Bursaspor maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta olup, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçleri başlatılmıştır. 2 futbolcumuz da kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle kadroda yer almamaktadır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Giresun

2021-02-07 14:43:57



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