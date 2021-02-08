Görele ilçesinde bir köy karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Giresun’un Görele ilçesi Çiftlik köyü artan Covid19 vakaları nedeniyle Görele Kaymakamlığı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alındı.

Karantina kararı ile ilgili yapılan açıklamada, “Çiftlik köyünde Covid19 tanısı konulan yaklaşık 20 kişi tedaviye alındı. Şu anda 4 kişi hastanede tedaviye alındı. Tespit edilen koronavirüs vakaları ve temaslıları nedeniyle Çiftlik köyü, Görele Kaymakamlığı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile karantinaya alınmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.