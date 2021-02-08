TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Bursaspor: 1

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Giresunspor, sahasında Bursaspor’u konuk etti. Karşılaşma Giresunspor'un 21'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan Dakikalar

6. dakikada Giresunspor’da Serginho, orta sahadan ceza sahasına kadar getirdiği topu Balde’ye gönderirken Balde’nin şutu yan ağlarda kaldı.

13. dakikada Giresunspor’da Serginho, sağ kanattan getirdiği topu derinlemesine ceza sahasına gönderirken kaleciye yakın bulunan Balde, topu ağlarla buluşturdu. 10

14. dakikada Giresunspor’da Caner Hüseyin, sol kanatta yakaladığı topu ceza sahasına kadar getirerek Balde’ye gönderdi. Topa gelişine vuran Balde, tekrar golü yakaladı. 20

38. dakikada Bursaspor’da Emirhan Aydoğan, kullandığı penaltı ile takımının ilk gölünü attı. 21

41. dakikada Giresunspor rakip sahada gol pozisyonu ararken Hayrullah, sert bir şekilde topa müdahale ederken top yan ağlarda kaldı.

45+2. dakikada Bursaspor, rakip ceza sahasında gol şansı ararken Çağatay, ceza yayından yarım röveşata ile topa vurdu ama az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.

90+3. dakikada Giresunspor'da Uzodimma'nın ceza sahası dışından gönderdiği pası alan Traore, gol şansı denedi ancak çektiği şut az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.



Stat: Çotanak

Hakemler: Mert Güzenge xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Ali Tuna xx, Oğuzhan Uğurlu

Giresunspor: Onurcan xx, Hüsamettin xx, Mehmet xx, Eren xx (Traore dk. 89 ?), Balde xxx (Uzodimma dk. 70 xx), Sadi xx, Erol Can xx, Sergen xx, Serginho xx, Hayrullah xx, Caner Hüseyin xx (Kerem dk. 82 ?)

Yedekler: Tolgahan xx, Arda xx, Milinkovic xx, Yasin xx, İshak xx, Muhammet Himmet xx, Fatih xx

Teknik Sorumlu: Ümit Şengül

Bursaspor: Mehmet Ataberk xx, Emirhan xxx, Ozan İsmail xx, Özer xx (Kadir xx dk.83), Çağatay xx, İsmail Can xx (Kerem dk. 6 xx) (Abdullah dk. 57 xx), Aykut xx (Şamilcan dk. 82 ?), Taha xx, Burak xx, Batuhan xx, Eren Güler xx (Hasan Basri dk. 46 xx)

Yedekler: Canberk xx, Zeynullah xx, Mustafa xx, Eren Tunalı xx, Enes xx

Teknik Sorumlu: Fazlı Tan

Goller: İbrahima Balde (dk. 13 ve 14) (Giresunspor), Emirhan Aydoğan (dk. 38 pen.) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Kerem Kök, Özer Hurmacı (Bursaspor), Hayrullah Bilazer, Serginho Junior (Giresunspor)

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