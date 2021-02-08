Giresunspor-Bursaspor: 2-1

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna
GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Sadi, Sergen, Hüsamettin, Mehmet Erol Can Sergio, Caner Hüseyin (Dk. 83 Kerem Kalafat), Eren Tozlu (Dk. 89 Traore), Balde (Dk. 69 Uzodimma)
BURSASPOR: Ataberk, İsmail Koç, Taha, Burak, Aykut (Dk. 83 Şamilcan), Emirhan, Çağatay, Eren Güler (Dk. 46 Hasan Basri), İsmail Can (Dk. 6 Kerem Kök) (Dk. 56 Abdullah), Özer (Dk. 83 Kadir), Batuhan
GOLLER: Dk. 13, Dk 14 Ibrahima Balde (Giresunspor)Dk. 38 Emirhan (P) (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Hayrullah, Sergio (Giresunspor)Kerem, Özer (BursasporTFF 1´inci Lig´de 20´nci haftanın kapanış maçında Giresunspor, Bursaspor´u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Yeşil beyazlılar oynadığı son 8 karşılaşmada gol yemezken bu serisi Bursaspor karşısında sona erdi.
6´ncı dakikada Sergio, orta sahadan ceza sahasına kadar getirdiği topu Balde´ye verdi, Balde´nin şutu yan ağlarda kaldı.
13´üncü dakikada Sergio, sağ kanattan getirdiği topu derinlemesine ceza sahasına gönderdi, arka direkte bulunan Balde, topu ağlarla buluşturdu: 1-0
14´üncü dakikada sol kanattan aldığı topla ceza sahasına kadar giren Caner Hüseyin pasında Balde´yi gördü. Topun gelişine vuran Balde kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0
38´inci dakikada Bursaspor´un kazandığı penaltı vuruşunda topuna başına geçen Emirhan, kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi. Giresunspor son oynadığı 9´uncu maçında kalesinde gol gördü: 2-1
41´inci dakikada Giresunspor rakip sahaya Hayrullah ile girdi. Bu oyuncunun sert şutu yan ağlarda kaldı.
45+2´nci dakikada Çağatay, ceza yayından yarım röveşatasında top üstten auta çıktı.
90+3´üncü dakikada Giresunspor'da Uzodimma'nın ceza sahası dışından gönderdiği pası alan Traore´nun vuruşu üstten auta gitti.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-02-08 21:26:22
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