Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: “Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz”

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Bursaspor’u mağlup ederek 44 puanla liderliğini koruyan Giresunspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

Devre arasında transfer yapamayan üç takımdan biri olan Giresunspor, cezalı oyuncular ve kısıtlı kadrosuna rağmen liderliği bırakmıyor. Galibiyet serisini 9’a, yenilmezlik serisini de 13 maça çıkaran Giresunspor, hedeflediği Süper Lig’e adım adım yaklaşıyor. Teknik Direktör Hakan Keleş, ligde oynadıkları her maçı final maçı olarak oynadıklarını vurguladı.

Bursaspor ile oynanan maçı değerlendiren Keleş, “Son haftalarda ligin zirvesindeki Samsunspor, Adana Demirspor, Keçiörengücü takımlarını yenen, İstanbulspor ile berabere kalan ve ligde iyi bir mücadele sergileyen Bursaspor’u yenerek galibiyet serimizi 9 maça, yenilmezlik serimizi ise 13 maça çıkardık. Oyuncularım sezon başında çıktığımız bu yolda üzerlerine düşen her şeyi sahaya koyuyor. Tüm Giresunspor taraftarlarının olduğu gibi bizim de hayalimiz bu sezon Süper Lig'e çıkarak bu şehrin yarım asırlık hasretini dindirmek. Biz elimizden gelen her şeyi sahaya koyarak mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bursaspor karşılaşması öncesinde takımı maça uğurlayan taraftarın oluşturduğu tablonun çok mutluluk verici olduğunu söyleyen Keleş, “Taraftarlarımız maç öncesi bizlere muhteşem bir atmosfer yaşattılar. Bu durum bizim için çok motive edici bir durumdu. Taraftarımız bize inanıyor, güveniyor onların bize olan inancını ve güvenini her an hissedebiliyoruz. Onları mahcup etmeyeceğiz” diye konuştu.

Keleş, son olarak Boluspor deplasmanı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Keleş, “Önümüzde deplasmanda oynayacağımız Boluspor karşılaşması var. Rakibin konumundan dolayı zor bir deplasman olacak. Ancak biz tüm çalışmalarımızı aralıksız ve yoğun bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Rakibimizi iyi analiz ediyor ve ona göre çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her maç olduğu gibi bu maça da mutlak galibiyet için çıkacağız. Elde etmeyi hedeflediğimiz 3 puan ile galibiyet serimizi sürdürmek ve Süper Lig yolunda kararlı yürüyüşümüze devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

