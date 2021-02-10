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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silah imalathanesine baskın yapıldı

İHA

Silah imalathanesine baskın yapıldı

Giresun’un Espiye ilçesinde ikamet eden iki şahsın evinde yapılan aramalarda çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Espiye ilçesi Cibril mahallesinde İ.K. ve M.K.'ya ait ev ve eklentilerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda 1 adet silah imalathanesi bulundu. Aramaların devamında 3’ü el yapımı, 3’ü de kuru sıkıdan dönüştürme toplam 6 tabanca, 6 adet tabanca gövdesi, 5 adet üset kapak, 12 adet tabanca namlusu, 10 adet şarjör, 190 adet 9 mm fişek, 12 adet 7,65 mm fişek, 8 adet 6,35 mm fişek, 1 adet torna makinesi, 1 adet freze makinesi, 1 adet dikey matkap, 1 adet el spirali, ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken İ.K. ve M.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

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