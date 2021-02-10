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Fındık üretcilerine bir don uyarısı da Ziraat Odaları'ndan Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin: “Yalancı bahara aldanan fındık yaprak açtı ve bundan sonra yaşanacak kar yağışı zirai dona neden olacaktır”

İHA

Fındık üretcilerine bir don uyarısı da Ziraat Odaları'ndan Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin: “Yalancı bahara aldanan fındık yaprak açtı ve bundan sonra yaşanacak kar yağışı zirai dona neden olacaktır”

Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden olan fındıkta erken bahar yaşanınca artan don riski üreticiyi tedirgin etti. Karadeniz Bölgesi’nde mevsim normallerinin üzerinde yaşanan hava sıcaklıkları fındığın erken açmasına neden olurken, yaşanabilecek kar yağışı da zirai don endişesini beraberinde getirdi.
Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, üreticileri zirai dona karşı sigorta yaptırmaları gerektiğini belirterek, “Bu yıl fındık geçen yıllardan daha çok risk altında, Bu mevsimde yalancı bir bahar yaşıyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde gidiyor ve fındığı olumsuz etkiliyor. Fındıkta erken yaprak açma yaşandı. Üreticilerin en çok korktuğu bir durumla karşı karşıyayız, fındık yaprak açtıktan sonra hava sıcaklıklarının düşmesi sonucunda soğuğa karşı direnci olmaz. Bu aylarda hava sıcaklıkları düşük olmalıydı ki fındık geç yapraklansın ama maalesef tam tersi bir durum yaşandı. Önümüzdeki günlerde kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor bu da üreticilerimizi endişelendiriyor. Bu durumda yapılacak tek şey üreticilerimizin tarım sigortası yaptırmasıdır. Üreticilerimiz sigorta yaptırmakla biraz olsun zararını karşılama imkanı bulabilir. Ancak bunun yanı sıra ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan fındık bu yıl risk altında olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

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