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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Atatürk Stadyumu’nun yeri Millet Bahçesi’ne dönüştürülecek

İHA

Giresun Atatürk Stadyumu’nun yeri Millet Bahçesi’ne dönüştürülecek

Çotanak Arena’nın hizmete girmesinin ardından atıl duruma düşen Giresun Atatürk Stadı’nın yeri Millet Bahçesi'ne dönüştürülecek.
Yeni stadyumun hizmete girmesinin ardından, Atatürk stadının olduğu alana uygulanacak olan Millet Bahçesi projesi için ilk etapta Atatürk stadının hurda ihalesi gerçekleştirilecek.
Makine Kimya Enstitüsü (MKE) tarafından yapılacak olan hurda ihalesinin hemen ardından arazi TOKİ’ye devredilecek. Nisan veya Mayıs ayı içerisinde ise TOKİ tarafından projenin yapım ihalesi gerçekleştirileceği açıklandı.
Tamamlandığında yeşil dokusu ile Giresun’a değer katacak bir projenin hayata geçirilmiş olacağını ifade eden Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Cumhurbaşkanımızın startını verdiği Millet Bahçesi projesini şehrimizde de uyguluyoruz. Bilindiği gibi projemiz Giresun Atatürk stadının bulunduğu alana uygulanacak. Millet bahçemiz şehrimizin en güzel, en gözde bölgesinde, denize karşı şehrin ortasında bir vaha şeklinde yer alacak. Yediden yetmişe halkımızın tüm kesimine hitap edecek olan Millet Bahçemizde vatandaşlarımız doğayla baş başa hoşça vakit geçirebilecekler. Spor salonu ve yüzme havuzuyla birlikte bu bölge bir yaşam merkezi haline gelecek. Belediye olarak projeye elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Şehrimiz için vaat ettiğimiz projelerden birisini daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu şimdiden yaşıyoruz. Birçok sosyal donatının bulunacağı Millet Bahçemizde, hemşehrilerimizin ve araçlarıyla geçen vatandaşlarımızı bu alanımızda misafir ederek, gün boyu keyifli vakit geçirmelerini hedefliyoruz“ dedi.
Giresun Atatürk Stadyumuna veda edildiği için üzgün olduklarını ancak burayı şehrin hizmetine sunacak projeyle değerlendirileceği içinse mutlu olduklarını ifade eden Başkan Şenlikoğlu, “Bizler, göreve başladığımız günden beri hizmet aşkı ile Giresunumuzu güzelleştireceğiz demiştik. Şehrimizin daha güzel hale gelmesi, gelecek nesillere daha güzel yaşanabilir bir şehir bırakmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Millet Bahçesinin hayata geçmesiyle birlikte halkımız aileleri ile birlikte eğlenip, dinleneceği çok güzel mekânlardan birine sahip olacaktır. Bizler günü kurtarmanın değil, kalıcı eserler bırakmanın gayretindeyiz. Böylesine büyük bir projeyi Giresunumuza kazandırmada katkısı olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Çocukluk ve gençlik yıllarımızın geçtiği, birçok şampiyonluklar hüzünler yaşadığımız, unutamayacağımız bayramlar kutladığımız Atatürk stadımıza veda etmek tabi ki üzüyor. Ancak bu alana Millet Bahçesi gibi güzel ve kalıcı bir projenin uygulanacak olması ise üzüntümüzü oldukça hafifletiyor” diye konuştu.

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