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Heyelan sahasına Türk bayrağı Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde daha önce sürekli heyelanların yaşandığı yamaç alınan tedbirler ile güvenli hale getirilirken, bölgeye 15 metre yüksekliğinde Türk bayrağı dikildi

İHA

Heyelan sahasına Türk bayrağı Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde daha önce sürekli heyelanların yaşandığı yamaç alınan tedbirler ile güvenli hale getirilirken, bölgeye 15 metre yüksekliğinde Türk bayrağı dikildi

Duroğlu Belediyesi önce heyelanlı bölgeyi güven altına aldı ardından ise GiresunSivas karayolu güzargahında görünen tepeye dev Türk bayrağı yaptı.
Giresun’un merkez Duroğlu Belde Belediyesi tarafından 15 metre yüksekliği olan direğe 15 metrekarelik dev Türk Bayrağı dikildi.
Beldenin en hakim tepelerinden olan Bayrak Tepe zirvesine 15 metre yüksekliğinde bayrak direği yapan Duroğlu Belediyesi, direğe ise 3 metreye 5 metre büyüklüğünde 15 metrekarelik bayrak astı. Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin, GiresunDereli, Şebinkarahisar’dan Sivas’a ulaşan karayolu güzergâhını kullananların görülebileceği bir bayrağın belde halkının büyük bir arzusu olduğunu hatırlatarak gelen bu anlamlı talebin hayata geçirildiğini söyledi.
Başkan Başkan Çetin, “Yeni ismiyle Bayrak Tepe zaman zaman heyelanların yaşandığı bir bölgeydi. Burada yaptığımız çalışmalar sonucunda heyelan riski ortadan kaldırıldı ve güvenli hale getirildi. Bağımsızlığımızın en temel göstergesi ve aziz şehitlerimizin mukaddes hatırası olan al bayrağımıza olan sevgimizi göstermenin yanı sıra milletimizin al bayrağımıza olan sevgisine katkı sağlamayı arzu ettik. Belde halkımızın da talepleri doğrultusunda Bayrak Tepe zirvesinde al bayrağımızı dalgalandırmış olduk. Dalgalanan şanlı bayrağımızdır ve bağımsızlığımızın en temel göstergesidir. Her zaman en zirvede olmayı hak eden şanlı bayrağımızın bizlere her daim Çanakkale’yi, İstiklal Savaşı’nı, tarihimizi ve yüz binlerce aziz şehidimizi hatırlatmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Düzenlenen törende İstiklal Marşı ile birlikte Türk Bayrağı göndere çekildi. Törene, Belediye Başkanı Halil Çetin’in yanı sıra Merkez Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Metin Çetintaş belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

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