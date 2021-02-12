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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da köy evlerini soyan hırsızlar yakalandı

İHA

Giresun’da köy evlerini soyan hırsızlar yakalandı

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı bir köyde bulunan 7 evi soyan 4 hırsız JASAT dedektifleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındılar.
Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesine bağlı Karaağaç köyünde köylülere ait 7 boş evin kapı kilitleri kırılarak evlerde bulunan bakır ve alüminyum mutfak malzemeleri çalındı. Hırsızlık haberinin öğrenilmesinin ardından haber verilen Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Giresun JASAT dedektifleri hırsızların bulunması İçin çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, olayın faillerinin Y.A., K.A., S.A. ve S.G. isimli şahıslar olduğu tespit edilerek 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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