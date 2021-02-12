Görele’de 13 ev karantinaya alındı

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Karlıbel köyünde 13 evde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Görele Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Karlıbel köyünde ikamet eden bazı vatandaşların Covid19 testleri pozitif çıkınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Karlıbel köyündeki 13 adreste karantina uygulanması başlatıldı.
14 gün süreyle karantinada kalacak olan vatandaşların kontrolleri sağlık personeli tarafından sağlanacak. Ailelerin ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak. Ayrıca köyün giriş ve çıkışları, ekipler tarafından kontrol altına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.