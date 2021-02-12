Giresunspor'da 1 futbolcu pozitif

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Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) TFF 1´inci Lig ekiplerinden Giresunspor, 1 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Giresunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Beypiliç Boluspor maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde 1 A takım oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta olup, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçleri başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Giresun / Merkez Hakan KABAHASANOĞLU

2021-02-12 16:16:01



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