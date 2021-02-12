Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra evlerine 7 km uzaklıktaki derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Olayı araştıran ekipler, savcılık talimatıyla son olarak aralarında 14 yaşındaki amcası ve halasının da bulunduğu 7 kişinin ifadesine başvurdu. Ekiplerin minik kızın ölümü ile yeni bulgulara ulaştığı ve bu nedenle yeniden akrabalarının ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

Giresun’un İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde 27 Haziran 2020 günü evinin yakınındaki bahçede 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince ailesine haber verildi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. İz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aranan İkranur’un cansız bedeni evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde bulundu. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur’un iç organlarından alınan parçalar çoklu organ incelemesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na buradan da İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Köyde aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişiden de DNA örneği alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına 7,5 aydır devam ederken, son olarak aralarında 14 yaşındaki amcası ve halasının da bulunduğu 7 kişinin ifadesine başvuruldu. Ekiplerin minik kızın ölümü ile yeni bulgulara ulaştığı ve bu nedenle yeniden akrabalarının ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

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