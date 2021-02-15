Giresun'da 112 köy okulu ile 30 anaokulu yüz yüze eğitime başladı

Türkiye genelinde pandemi nedeniyle ara verilen eğitimin ardından ikinci yarıyıl bugün köy ve ana okullarında başladı. Pandemi tedbirleri alınarak Giresun genelinde bulunan 112 köy okulunda ve 30 anaokulunda da yüz yüze eğitime geçildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde Giresun'da 352 okulun "Okulum Temiz" belge süreçlerinin tamamlandığı belirtildi. Salgın nedeniyle çocukların okullarından ve öğretmenlerinden ayrı kaldığını ifade eden Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, kademeli olarak da olsa yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarımızın eğitim ve ilim yuvası niteliğini devam ettireceğinin altını çizdi. Tosunoğlu "Eğitim camiası olarak bizler de öğrencilerimize temiz ve güvenli eğitim ortamları sağlamak için özveri ve gayretle çalışıyoruz, Bu vesileyle 20202021 eğitim öğretim 2. yarıyılın tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimiz için hayırlı ve başarılı geçmesini diliyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.