İkranur´un soruşturmasında amca ve hala adliyede (2)

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AMCA SUÇUNU İTİRAF ETTİGiresun'un Bulancak ilçesinde geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi´nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan küçük kızın amcası Sinan Tirsi (14) ile halası Ayşe Tirsi'nin savcılık sorguları tamamlandı. Cinayeti itiraf eden Sinan Tirsi, 'Kasten öldürme', ablası Ayşe Tirsi ise 'Delilleri karartma suçuna yardım' suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. DHA-Genel Türkiye-Giresun Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN

2021-02-15 13:26:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.