Giresun’da eğitime kar engeli

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Giresun’da 16 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre 15 Şubat Pazartesi günü saat 23.30 civarında Giresun genelinde kar yağışı bekleniyor. Giresun Valiliği, bu nedenle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan kararlar gereği, 16 Şubat 2021 Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

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