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Hava sıcaklıkları fındığı olumsuz etkiledi Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: “Beklentimiz fındığın asgari seviyede zarar görmüş olmasıdır”

İHA

Hava sıcaklıkları fındığı olumsuz etkiledi Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: “Beklentimiz fındığın asgari seviyede zarar görmüş olmasıdır”

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yaşanan mevsim değişiklikleri ve küresel ısınmanın fındığı olumsuz yönde etkilediğini belirterek dünden itibaren de bölgede etkili olan soğuk havanın önümüzdeki süreçte zirai don, dolu ve fırtına gibi doğal afetlere neden olabileceğini söyledi.
Fındığın bölge ve ülke ekonomisi için önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Karan, “Fındık bahçelerinde yaptığımız gözlemlerde, ocak ayının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve geçtiğimiz hafta hava sıcaklığının 25 derecelere kadar yükselmesi fındık bitkisinde strese neden oldu. Karanfil döneminde fındıkta gerekli soğuma gerçekleşmedi. Özelikle zaman zaman saatteki hızı 90 kilometreyi bulunan lodos nedeniyle gerekli tozlanmayı gerçekleştiremeyen karanfillerde dökülmeler meydana geldi. Bugünden konuşması çok erken gibi görünse de gözlemlemelerimize ve fındık üreticilerimizin deneyimlerine göre 2021 yılı fındığı hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuvvetli esen lodos nedeniyle zarar gördü diyebiliriz. Zararın boyutu fındığın gelişim evresinde daha net olarak ortaya çıkacaktır. Beklentimiz hava sıcaklığı ve lodostan kaynaklı fındığımızın asgari seviyede zarar görmüş olmasıdır” dedi.
Karan, fındık için en riskli ayların mart ve nisan ayları olduğunu ve zirai don tehdidine karşı üreticilerin devlet destekli tarım sigortası yaptırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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