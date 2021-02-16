İkranur´un babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkranur´un babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil

DHA

İkranur´un babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil


Aleyna KESKİN/BULANCAK (GİRESUN), (DHA)GİRESUN'un Bulancak ilçesinde geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi´nin ölümüyle ilgili amcası S.T. (14) ile halası Ayşe Tirsi'nin (20) tutuklanmasının ardından küçük kızın anne ve babası konuştu. İkranur'un annesi Nazlı Tirsi, "Amca ile yeğeni İkranur arasında bir kıskançlık vardı. Ama bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmedik. Haladan beklerdik aslında ama amca neden yapıyor?" dedi. Baba Serdar Tirsi ise, "Ben kız kardeşim Ayşe´den bekliyordum, ama erkek kardeşim S.T.'den beklemiyordum" ifadelerini kullandı.
Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyü Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede geçen yıl 27 Haziran günü saat 18.00 sıralarında, 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, NazlıSerdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük İkranur geri dönmeyince, kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan Tirsi ailesi, kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin, iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur, 3 gün sonra evlerinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi´nde ölü bulundu.
HALA VE AMCA TUTUKLANDI
Sır perdesinin aralanması için jandarma ekipleri, İkranur Tirsi´nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cuma günü küçük kızın dedesi, amcası ve 3 halasının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. 5 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken hala Ayşe Tirsi ve amca S.T., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, İkranur'a yaramazlık yaptığı için tokat attığını ve ağlaması üzerine ağzını kapatarak nefessiz kalması sonucu öldürdüğünü söyleyen amca S.T., 'Kasten Öldürme', cesedi birlikte dereye attıkları halası Ayşe Tirsi ise 'Suç Delillerini Yok Etme, Değiştirme veya Gizleme' suçlarından tutuklandı.
`KAFAMIZDA ÇOK SORU İŞARETİ VAR´
Olay sonrası suskunluğunu bozan İkranur'un annesi Nazlı Tirsi, olayın şokunu yaşadıklarını söyledi, cinayeti itiraf eden amca yerine halanın olayı gerçekleştirmiş olabileceğine öne sürdü. Nazlı Tirsi, "Biz savcı ile henüz görüşmedik. Görüşmek için talepte bulunduk. İfadeleri gözümle görmek istiyorum. Böyle bir şey beklemiyorduk. Dışarıdan biri yaptı zannediyorduk. Aile içinden belki biri görmüştür, tehdit edilmiştir, o yüzden susuyordur diye düşünüyorduk. Amcanın itirafını öğrenince şoke olduk. Bizim de kafamızda çok soru işareti var. Bir türlü kafamızda olayı netleştiremiyoruz. Amca ile yeğeni İkranur arasında bir kıskançlık vardı. Ama bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmedik. Haladan beklerdik aslında ama amca neden yapıyor? Bu kadar nefesi kesilip ölecek kadar insan boğmak kolay değil. Olayda 3´üncü kişi de mi var diye düşünüyorum" dedi.
KIZ KARDEŞİMDEN BEKLERDİM, ERKEK KARDEŞİMDEN DEĞİL
Baba Serdar Tirsi de, "Ben kız kardeşim Ayşe´den bekliyordum böyle bir şey ama erkek kardeşim S.T.'den beklemiyordum. S,T. belki tanık olmuştur diye düşünüyordum. S,T.'ye daha önce de sormuştum. Bir şey biliyor musun, gördün de bir şey, seni tehdit ettiler de susuyor musun, korkma diye. Ama hiçbir şey söylemedi. Şimdi savcılıkta verilen ifadeyi görmek için talepte bulunduk. Okuyunca ifadeyi belki kafamızdaki soru işaretleri biraz da olsa cevap bulur" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Giresun Aleyna KESKİN
2021-02-16 14:30:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hava sıcaklıkları fındığı olumsuz etkiledi Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: “Beklentimiz fındığın asgari seviyede zarar görmüş olmasıdır”
YEREL HABERLER Hava sıcaklıkları fındığı olumsuz etkiledi Giresun ...
Prof. Dr. Öztürk: "Dünyanın en büyük lityum kaynağı Türkiye’de olabilir" İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Öztürk: “Bor madeni neredeyse lityum oradadır”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Öztürk: "Dünyanın en büyük lityum kaynağı ...
Giresun’da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Giresun’da eğitime kar engeli
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı İkranur cinayetinin aydınlatılması ile ilgili açıklama yaptı
YEREL HABERLER Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı İkranur cinayetinin ...
İkranur´un soruşturmasında amca ve hala adliyede (4)
YEREL HABERLER İkranur´un soruşturmasında amca ve hala adliyede (4)
İkranur’u cinayet zanlısı 14 yaşındaki amcası ve halası tutuklanarak ceazevine gönderildi
YEREL HABERLER İkranur’u cinayet zanlısı 14 yaşındaki amcası ve ...
İkranur´un soruşturmasında amca ve hala adliyede/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İkranur´un soruşturmasında amca ve hala adliyede/ Ek ...
İkranur´un soruşturmasında amca ve hala adliyede (3)
YEREL HABERLER İkranur´un soruşturmasında amca ve hala adliyede (3)
İkranur´un soruşturmasında amca ve hala adliyede (2)
YEREL HABERLER İkranur´un soruşturmasında amca ve hala adliyede (2)
İkranur’u 14 yaşındaki amcası boğarak öldürmüş Suçunu itiraf eden 14 yaşındaki amca Sinan T: "Sinirlendim, İkranur'u boğarak öldürdüm; Ablam ile daha sonra dereye gidip attık"
YEREL HABERLER İkranur’u 14 yaşındaki amcası boğarak öldürmüş Suçunu ...
İkranur´un soruşturmasında amca ve hala adliyede
YEREL HABERLER İkranur´un soruşturmasında amca ve hala adliyede
Giresun'da 112 köy okulu ile 30 anaokulu yüz yüze eğitime başladı
YEREL HABERLER Giresun'da 112 köy okulu ile 30 anaokulu yüz yüze ...
İkranur’un katil zanlısı oldukları iddiasıyla halası ve küçük amcası adliyeye çıkartıldı
YEREL HABERLER İkranur’un katil zanlısı oldukları iddiasıyla halası ...
İkranur’un ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 kişinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor
YEREL HABERLER İkranur’un ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 kişinin ...
Ölümünde sır perdesi araştırılan İkranur´un babası: Devlet, acele etmez, az kaldı sabır sadece
YEREL HABERLER Ölümünde sır perdesi araştırılan İkranur´un babası: ...
İkranur'un babaannesi Nihal Tirsi adaletin yerini bulmasını istiyor Torunu İkranur’un ölümüyle ilgili eşi, 2 oğlu, 3 kızı ve kaynı gözaltına alınan babaanne Nihal Tirsi konuştu: “Cezası olan cezasını çeksin, torunum kadar hiç kimseye üzülmüyorum" "İkranur’un kaybolduğu andan itibaren gözaltına alınanların hepsi arama çalışmalarından itibaren evde gözhapsinde tutuluyordu" "Bunların dışında yardım eden olayı bilen birileri oldu; Burada cevaplanması gereken çok soru var"
YEREL HABERLER İkranur'un babaannesi Nihal Tirsi adaletin yerini ...