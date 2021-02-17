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Biri kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüğü anlar kamerada

DHA

Biri kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüğü anlar kamerada


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)GİRESUN´da biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeğe ellerindeki sopalarla dövdü. Tarafların şikâyetçi olmadığı olay, anbean görüntülendi.
Olay, 10 Şubat´ta Çıtlakkale Mahallesi´nde meydana geldi. Batlama Deresi kenarındaki kaldırımda, bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeğe odundan sopalarla vurdu. Tarafların, birbirlerinden şikâyetçi olmadığı öğrenilen olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.
Görüntülere; birisi kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları erkeğe sopayla vurduğu, yayalar ile yoldan geçen sürücülerin olan biteni izlediği görüldü, dayak yiyen kişinin ise bağırdığı duyuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-02-17 11:11:21

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