Biri kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüğü anlar kamerada



Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)GİRESUN´da biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeğe ellerindeki sopalarla dövdü. Tarafların şikâyetçi olmadığı olay, anbean görüntülendi.

Olay, 10 Şubat´ta Çıtlakkale Mahallesi´nde meydana geldi. Batlama Deresi kenarındaki kaldırımda, bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeğe odundan sopalarla vurdu. Tarafların, birbirlerinden şikâyetçi olmadığı öğrenilen olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Görüntülere; birisi kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları erkeğe sopayla vurduğu, yayalar ile yoldan geçen sürücülerin olan biteni izlediği görüldü, dayak yiyen kişinin ise bağırdığı duyuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-02-17 11:11:21



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