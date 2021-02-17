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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da karla mücadele aralıksız sürdürülüyor

İHA

Giresun’da karla mücadele aralıksız sürdürülüyor

Giresun’da karla mücadele etkin bir şekilde sürdürülüyor. Giresun genelinde kar nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmalarının devam ederken şehir merkezinde ise cadde ve sokaklarda temizleme çalışmaları sürdürülüyor.
Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Giresun’da etkisini sürdürüyor. 15 Şubat’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle il genelinde belediye ve il özel idaresi ekipleri kar temizleme ve yol açma çalışmalarına hız verdi.
Giresun Belediyesi 2 greyder, 3 kar küreme ve tuzlama aracı, 2 yüklenici, 14 JBC, 9 kamyon ve 150 personel ile ana arterlerde ve ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediyeye bağlı ekipleri, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için sabah saatlerinden itibaren cadde ve sokaklarda kaldırım temizleme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Giresun Belediyesi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi kurarak kar yağışının getirdiği olumsuzluklara karşı vatandaşlardan gelen talepleri hızlı bir şekilde yerine getiriyor. Koordinasyon merkezine gelen talep ve şikayetler ilgili saha birimine aktarılarak hızlı bir şekilde söz konusu bölgeye yönlendirilmesi sağlanıyor.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, iyi bir koordinasyon ile vatandaşların mağdur olmamaları için gece ve gündüz aralıksız çalışmaların devam ettiğini belirtti. Şenlikoğlu, "Kar yağışıyla birlikte araçlarımız ve saha personellerimiz kar için seferber oldu. Ana arterlerde ve ara sokaklarda çalışmalarımız gece yarısından itibaren devam ediyor. Kırsal mahallelerimiz ile şehir merkezimizde ana yollar başta olmak üzere ara sokaklarımızda küreme ve tuzlana çalışmalarımız sürüyor. Önemli olan Giresun halkının sıkıntı çekmemesi, hayatını olağan üstü şartlarda da sorunsuz sürdürmesidir. Kar yağışı ile birlikte sahada 150 personelimiz 24 saat kesintisiz çalışıyor” dedi.
Giresun İl Özel İdaresine bağlı 58 ekip ise 25 greyder, 29 kanal kazıcı yüklenici, 4 kar bıçaklı kamyon ve 64 personel ile kapanan köy yollarının açılması için saha çalışmalarına devam ediyor. Giresun’un yüksek kesimlerindeki köylerde kar örtüsünün kalınlığı 40 santimetreyi geçerken kar nedeniyle 412 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkez’de 26, Alucra’da 38, Çamoluk’ta 27, Çanakçı’da 15, Dereli’de 34, Doğankent’te 9, Espiye’de 25, Eynesil’de 11, Görele’de 62, Güce’de 13, Keşap’ta 21, Şebinkarahisar’da 62, Tirebolu’da 48 ve Yağlıdere ilçesinde 21 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

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