Sopalarla dövülen kişiye `taciz ve tehdit´ suçlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sopalarla dövülen kişiye `taciz ve tehdit´ suçlaması

DHA

Sopalarla dövülen kişiye `taciz ve tehdit´ suçlaması


GİRESUN, (DHA)GİRESUN´da biri kadın, iki kişinin kaldırımda sopayla döverken görüntülendiği olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Görüntülerde dayak yiyen İ.A.´nın, kendisine sopayla vuran A.I. adlı kadını 3 yıl önce dövdüğü, şikayetçi olunca da şikâyetini geri çekmesi için zorla alıkoyduğu, araçta tehdit ederek, burnunu kırıp, cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. Son yaşanan olayın ardından A.I. ile yanındaki eşi O.I ve 2 kişinin tutuklandığı ifade edildi. Aile tutukluluğa itiraz ederken, İ.A.'nın aileyi tehdit ettiği iddia edildi.
Olay, 10 Şubat´ta Çıtlakkale Mahallesi´nde meydana geldi. Batlama Deresi kenarındaki kaldırımda, biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeğe odundan sopalarla vurdu. Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde; biri kadın, 2 kişinin, yerde yatan erkeğe sopayla vurduğu, yayalar ile yoldan geçen sürücülerin olan biteni izlediği görüldü, dayak yiyen kişinin ise bağırdığı duyuldu.
'DAHA ÖNCE TACİZ VE DARP ETTİ' İDDİASI
Olayla ilgili yapılan incelemelerde; kaldırımda sopayla dövülen kişinin İ.A., sopalı kişilerin de A.I. eşi O.I. ile 2 yakın akrabası olduğu tespit edildi. Birçok suçtan kaydı bulunduğu saptanan İ.A.´nın, 3 yıl önce darbettiği A.I. adlı kadını, şikâyetini geri çekmesi için zorla alıkoyduğu araçta tehdit ederek, burnunu kırıp, cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. Şikâyeti üzerine koruma kararı aldıran kadının, son yaşanan olaydan 8 gün önce yolu İ.A. tarafından kesilerek, kendisini ölümle tehdit ettiği, çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştırıldığı belirtildi.
4 TUTUKLAMAYA İTİRAZ
Sopalı saldırı olayında, İ.A.´nın cep telefonunun yağmalandığı yönünde şikâyet üzerine gözaltına alınan A.I. ve eşi O.I.´nın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Aile, avukatları aracılığıyla yakınlarının tahliyesi için tutukluluk kararına itirazda bulundu, tehditlerine devam eden İ.A.'nın cezalandırılmasını istedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun GİRESUN-DHA
2021-02-18 12:48:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun’da kar nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Giresun’da kar nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma açıldı
Kar yüzünden mahsur kalan hastaların imdadına 112 çalışanları yetişti
YEREL HABERLER Kar yüzünden mahsur kalan hastaların imdadına 112 ...
İkranur´un babası: Savcı her şeyi anlattı, aklımızda soru işareti kalmadı
YEREL HABERLER İkranur´un babası: Savcı her şeyi anlattı, aklımızda ...
Giresun’da karla mücadele aralıksız sürdürülüyor
YEREL HABERLER Giresun’da karla mücadele aralıksız sürdürülüyor
İkranur’un babası Serdar Tirsi: “Cinayet aydınlatıldı ama soruşturma sürüyor”
YEREL HABERLER İkranur’un babası Serdar Tirsi: “Cinayet aydınlatıldı ...
Biri kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüğü anlar kamerada
YEREL HABERLER Biri kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları kişiyi ...
İkranur´un babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil
YEREL HABERLER İkranur´un babası: Kız kardeşimden beklerdim ama ...
Hava sıcaklıkları fındığı olumsuz etkiledi Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: “Beklentimiz fındığın asgari seviyede zarar görmüş olmasıdır”
YEREL HABERLER Hava sıcaklıkları fındığı olumsuz etkiledi Giresun ...
Prof. Dr. Öztürk: "Dünyanın en büyük lityum kaynağı Türkiye’de olabilir" İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Öztürk: “Bor madeni neredeyse lityum oradadır”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Öztürk: "Dünyanın en büyük lityum kaynağı ...