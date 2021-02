Hakan Karaahmet: "Daha fazla desteğe ihtiyacımız var" Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet: "Şampiyon olursak Giresunlular başka bir dünyaya uyanacak"

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, şampiyonluk yolunda ilerleyen Giresunspor için verilen desteğe önlerindeki süreçte daha fazla ihtiyacın olduğunu belirtti.

TFF 1. Lig’de lider konumda bulunan Giresunspor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, hafta sonu oynayacakları Ankara Keçiörengücü karşılaşması öncesinde Çotanak Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Karaahmet, Giresun’un en önemli markasının Giresunspor olduğunu belirterek, yaklaşık 3 aylık süreçte takıma olduğundan daha fazla destek verilmesini talep etti.

Giresunluların ciddi anlamda Giresunspor için birleştiğini vurgulayan Hakan Karaahmet, bu birlikteliğin son derece mutluluk verici olduğun söyledi. Bu başarının Süper Lig ile taçlandırılması gerektiğini ifade eden Karaahmet, "Giresun’un en önemli markası Giresunspor’dur. Bütün şehrin birleşebildiği tek markadır Giresunspor. Bu birliktelik şu anda çok ciddi anlamda sağlanmış durumda. Büyük bir güç ve sorumluluk var üzerimizde. Bu birlikteliği sağlayabilmiş olmak ben ve yönetim kurulum adına son derece mutluluk verici bir şeydir. Ama omuzlarımızdaki sorumluluğun farkındayız. Giresunspor’un bugün verdiği sınavdan daha da büyüyerek çıkması lazım. İnşallah bu başarıyı taçlandırarak önümüzdeki sezon Giresunspor’u Süper Lig’de göreceğiz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önemli bir görev bizim için" dedi.

Başkan Karaahmet, başarıyı yakalamak için tüm Giresunluların bu mücadeleye dahil olmalarını beklediklerini belirterek, "Artık bu mücadeleye tüm Giresunluların dahil olmasını istiyor ve bekliyoruz. Çünkü başarı böyle gelir. Ne kadar güçlü olduğumuzu tüm Türkiye’ye ve spor camiasına bu birliktelikle göstermeliyiz. Giresunspor’a verilen her şey kamuoyu tarafından bilinecek. Biz bunu çok net olarak açıkladık. O yüzden biz bugüne kadar bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Daha çok desteğe ihtiyacımızın olduğu günlerdeyiz. Bizleri izleyen herkes farkındaki Giresunspor’un bugün olduğu yer, daha önce olmadığı bir yerdir. Giresunspor, olduğu yeri hak ettiğini her maçta gösteriyor. Şimdi de herkesin bu birlikteliği ve desteği daha da artırmalarını talep ediyoruz. Artık gereksiz tartışmaları bir kenara bırakmamız lazım. Giresunspor’u hak ettiği yere taşımamız için hep beraber elimizi taşın altına koymamız lazım" şeklinde konuştu.

Başkan Karaahmet, Giresunspor’un başarıyı yakaladığında Giresunluların başka bir dünyaya uyanacaklarını dile getirerek, "Bu işi başardığımızda Giresun şehri başka bir şeye dönüşecek. Giresunlu olmak başka bir şeye dönüşecek. İnşallah bunu başarır ve Giresunlulara bunu yaşatırız. Eğer şampiyon olursak Giresunlular başka bir dünyaya uyanacak. Yaklaşık 1,5 aydır süren liderliğimiz var. Giresun’un ve Giresunspor’un isminin ne kadar önde olduğu ve her yerde konuşulduğunu görüyoruz. Bizim için inanılmaz bir mutluluk. Şehrimize yaptığımız en büyük katkılardan bir tanesidir. Bugünleri bir daha yaşayamayabiliriz. Kolay bir şey değil. O yüzden hep beraber buna sahip çıkalım. Önümüzde 23 aylık bir süreç var. Bu hepimizin bir değişimi olacak" ifadelerini kullandı.

