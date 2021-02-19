Giresun'da pazarcı esnafına sıcak çorba ikram edildi

Giresun Belediyesi, soğuk havaların etkisini gösterdiği bugünlerde pazarcı esnaflarına sıcak çorba ikramında bulundu.

Giresun’da sabah erken saatlerde Cinahmet pazarında tezgâh açan pazarcı esnafı ve diğer satıcılara belediye ekipleri tarafından sıcak çorba ve ekmek ikram edildi. Ardından şehrin çeşitli yerlerinde yöresel ürün satışı yapan kadınlara ve balık pazarındaki esnaflara da sıcak çorba dağıtımı yapıldı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, “Soğuk havaların etkisini göstermeye başladığı bugünlerde Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce, sabahın erken saatlerinde sıcak çorba ve ekmek dağıtımı gerçekleştirdik. Bu soğuk havalarda çorba vererek pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımızın içini ısıtmak bizi mutlu etti. Vatandaşlarımıza afiyet olsun” dedi.

Belediyenin çorba ikramıyla kahvaltı yapma imkanı bulduklarını ifade eden pazarcı esnafları Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’na teşekkür etti.

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