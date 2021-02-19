Giresun’un Bektaş yaylasında kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı.
Giresun’un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi bulurken Bektaş yaylasında sokak hayvanları unutulmadı. Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal ve belediye personeli, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çeşitler yerlere yiyecek bıraktı. Başkan Adem Önal, “Bektaş yaylasında Konuklu köyünde mahsur ve aç kalan hayvanlara yiyecek verdik. Can dostlarımızı sevindirdik” ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.