Giresunspor - Ankaraspor: 1-0

13 şehidin katili işte o alçak!

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Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Orkun Aktaş (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)

GİRESUNSPOR: Onurcan (xx), Hayrullah (xx), Diarra (xx), Sergen (xxx), Hüsamettin (xx), Mehmet (xx), Nalepa (xx) (Dk. 73 Uzodimma x), Sergio (xxx) (Dk. 90 Kerem), Caner Hüseyin (xxx), Eren Tozlu (xx) (Dk. 59 Erol Can xxx), Balde (xx)

ANKARASPOR: Tomas Osorio (xx), Levent (xx), Ali (xx) (Dk. 83 Aydın), Ercan (xx), Mudimu (xx), Mahmut (x) (Dk. 46 Engin x), Tevfik (xx), Doğukan (x) (Dk. 67 Barış x), Halil İbrahim (x) (Dk. 46 Erdem x), Pedersen (x) (Dk. 56 Basit Umar x), Olatunbosun (xx)

GOL: Dk. 17 Caner Hüseyin (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Sergio, Sergen, Nalepa (Giresunspor) Mahmut, Basit Umar (Ankaraspor)Spor Toto 1´inci Ligi'nde Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Giresunspor, Ankaraspor´u yenerek liderliğini sürdürdü. Yeşil beyazlılar galibiyet serisini de 11 maça çıkardı.

17'nci dakikada Giresunspor, Balde´nin vuruşunda direkten dönen topu tamamlayan Caner Hüseyin, yeşil beyazlıları öne geçirdi: 1-0.

58´inci dakikada ceza yayı üzerinde Mehmet´in pasını alan Balde´nin vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

72´nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sergio´nun şutunu kaleci Osorio köşeden kornere gönderdi.

79´uncu dakikada Uzodimma´nın ceza sahasına gönderdiği topa boş pozisyonda Erol Can´ın vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.

85´inci dakikada Caner Hüseyin´in kullandığı köşe atışında Sergen´in kafa vuruşu yan direkten geri geldi. Devamında defans topu uzaklaştırdı.

Maçta başka gol olmadı ve Giresunspor, Ankaraspor´u yenerek 50 puana yükseldi. DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-02-20 18:26:24



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