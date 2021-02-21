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Üç dil biliyor, fırında çıraklık yapıyor Üç dil bilen Ercan Paylar, yurt dışındaki kariyerini bırakıp memleketi Giresun’da fırında çıraklığa başladı

İHA

Üç dil biliyor, fırında çıraklık yapıyor Üç dil bilen Ercan Paylar, yurt dışındaki kariyerini bırakıp memleketi Giresun’da fırında çıraklığa başladı

Yurt dışında eğitimi sonrası bir süre turizm işletmelerinde çalışan ve üç dil bilen 26 yaşındaki Ercan Paylan, kariyerini bırakıp memleketi Giresun’a dönerek, baba mesleği fırıncılık yapıyor.
İngilizce, Fransızca ve Rusça bilen 26 yaşındaki Ercan Paylan, Azerbaycan’da Fransızca öğretmenliği okuduktan sonra turizm ve eğitim sektöründe bir süre çalıştıktan sonra memleketi Giresun’a dönerek baba mesleği fırıncılık yapmaya başladı. Turizm sektöründe otel, restoran işletmeciliği alanlarında ve yabancı dillerle ilgili onlarca sertifikaya sahip olduğunu belirten Paylan, “Liseyi Giresun’da okudum. Daha sonra üniversite eğitimi için Azerbaycan’ın Bakü şehrine gittim. Orada Fransızca öğretmenliği eğitimi aldım. İngilizce, Fransızca, Rusça ve Azerbaycan dillerini bilmekteyim. Eğitimimi tamamladıktan sonra turizm sektöründe bir süre çalıştım. Ne kadar bu dilleri bilsem de bir söz var, 'doğduğun ev kaderindir' diye. Aslında benim kaderim değildi, ama yıllardır yapmak istediğim bir meslekti fırıncılık. Pandemi dolayısıyla turizm sektörü zaten bir sıkıntıya girdi ve ben de sevdiğim mesleğe dönme için şimdi uygun zamanın olduğunu düşündüğüm için başlama kararı aldım. Döndüğüm için de çok mutluyum” dedi.

Fransızca, İngilizce ve Rusça biliyor, fırında çıraklık yapıyor
Fırıncılığa bir çırak gibi en baştan başlayarak öğrenmekte olduğunu anlatan Paylan, “Bu iş 1920’lerde dedemin babası nasıl başlatmış ve çocuklarına nasıl öğretmişse ben de o şekilde öğrenip, yine teknolojiyi kullanmadan el emeğiyle yapmaya devam ediyoruz. Şu anda yavaş yavaş yoğurma aşamalarını görüyorum. Hamurun beklemesi, fırının yanması gibi aşamaları öğreniyorum. İnşallah yakın bir zamanda babam ve amcam gibi bu mesleği tek başıma yapmaya çalışacağım. Amcamın, babamın veya dedemin mutlaka bu mesleğe devam edeceksin gibi bir talebi olmadı. Bu tamamen kendi isteğimle oluştu. Ekmeğin nasıl yoğurulacağı, nasıl bekletileceği, fırının ne zaman yanacağı, içinin ne zaman temizleneceği, ekmeğin içine ne zaman gireceği gibi deftere yazılıp ezberlenecek şeyler değil. Dedelerimizin bulduğu ve çocuklarına öğrettiği, şimdi de bizim büyüklerimizden öğrenmeye çalıştığımız bir sırdır. Bu sır tamamen aile içerisinde kaldı ve kalmaya devam edecek. Ben de bu sırrı uygulamalı olarak öğreniyorum. Ben üniversitede okurken otelcilik işine başladım. Belki fırından kazanabileceğimden daha fazla para kazanabilirdim. Şu anda da bir turizm şirketinde yöneticilik yapıyorum. Yaptığım işi de seviyorum ama bir gün bir tercih yapmak zorunda kalırsam bu fırından yana olacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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