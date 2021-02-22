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Hakan Keleş: “Bu maçı kazanırsak Süper Lig’e yüzde 80 yaklaşmış olacağız” Giresunspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İHA

Hakan Keleş: “Bu maçı kazanırsak Süper Lig’e yüzde 80 yaklaşmış olacağız” Giresunspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, çarşamba günü oynayacakları Adanaspor maçından 3 puan almaları durumunda Süper Lig hedefine yüzde 80 yaklaşmış olacaklarını belirtti.
TFF 1. Lig’in 22. haftasında Ankaraspor’u 10 mağlup eden Giresunspor, puanını 50’ye çıkardı. Yeşilbeyazlılar aldığı bu galibiyetle birlikte seriyi 11 maça çıkararak lig tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı. Giresun temsilcisi ayrıca yenilmezlik serisini de 15 maça çıkardı.
Giresunspor, şampiyonluk yolunda adım adım ilerlerken çalışmalarını çarşamba günü oynayacakları Adanaspor karşılaşması için yoğunlaştırdı. Teknik Direktör Hakan Keleş, Adanaspor karşılaşmasının önemine vurgu yaparak, bu karşılaşmadan alınacak 3 puan ile hedefledikleri Süper Lig’e yüzde 80 yaklaşmış olacaklarını belirtti. Ligde çok iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Keleş, “Bu sene rekorları alt üst ediyoruz. 11 maç üst üste kazandık. 15 maçtır da yenilmiyoruz. Şu an iyi bir seri yakaladık ve bunu sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyoruz. Bizim için her maç tarihi bir anlam taşıyor. Uzun zamandır TFF 1. Lig’de kırılamayan galibiyet serisi rekorunu kıran tüm oyuncularımın emiğine sağlık. Hepsini sergiledikleri bu başarılarından dolayı kutluyorum” dedi.
Hafta sonu oynanan Ankaraspor maçını değerlendiren Keleş, ikinci golü bulamadıkları için rakibin direncinin arttığını söyledi. Keleş, “Ankaraspor maçı 10 bitti. Ancak oyunu çok daha önceden koparabilirdik. Rakibimiz iyi bir direnç gösterdi. Girdiğimiz pek çok pozisyonu değerlendiremedik eğer ikinci golü bulmuş olsaydık bizim için çok daha rahat bir maç olabilirdi. Ancak sonuç olarak baktığımızda iyi oynadığımız bir maçı 3 puanla kapatıp puanımızı 50’ye çıkarttık” dedi.
Adanaspor ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Keleş, “Önümüzde deplasmanda oynayacağımız Adanaspor karşılaşması var. Hep söylediğim gibi biz her maça final havasında bakıyoruz. 11 maçlık bir galibiyet serimiz var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Oynayacağımız karşılaşmaya da mutlak galibiyet düşüncesi ile çıkacağız. Buradan alacağımız 3 puan ile rakiplerimizle aramızda olan puan farkını açmak ve hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Biz sezon başında hesabımızı 65 puan üzeri olarak yapmıştık. Bu saatten sonra iyi oyun kötü oyun diye bir ayrım yapmıyoruz. Mücadelenin ön planda olduğu sonuç odaklı oyun sergileyeceğiz. Bu sezon ligin transfer yapmayan 3 takımından biriyiz. Maçların tempolarının yüksek olması bizi zaman zaman zorluyor ama bu haftalar 3 puanın alınması gereken haftalar Adanaspor engelini de 3 puanla aştığımız takdirde Süper Lig hedefimize yüzde 80 ulaşmış olacağız” dedi.
Taraftar desteğinin kendilerini motive ettiğini aktaran Hakan Keleş, Giresunspor’u Süper Lig’e çıkarmak için canla başla mücadele ettiklerini sözlerine ekledi. Denetimli çalıştırıcı, “Taraftarımızın yanımızda olması bize her fırsatta destek vermesi bizi ayrıca motive ediyor. Onlar bize inanıyorlar bizde onların bize olan inancını boşa çıkartmayacağız. Hep birlikte mutlu sona ulaşacağız. Tüm taraftarlarımız bize inansın çünkü biz onlara inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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