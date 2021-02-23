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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun yoğunluk yaşanan caddelerde HES kodu uygulamasından memnun

İHA

Giresun yoğunluk yaşanan caddelerde HES kodu uygulamasından memnun

Giresun’da korona virüs salgınında yaşanan artışın ardından şehirde yoğunluğun yaşandığı 2 caddeye, 'Hayat Eve Sığar' (HES) kodu ile giriş uygulaması başlatıldı. Vatandaşlar, HES kodu sorgulaması yapıldıktan sonra caddelere alınıyor.
Türkiye'de korona virüs salgınında en çok vaka artışının yaşandığı 5 ilden biri olan Giresun’da, salgının kontrol altına alınabilmesi için sıkı tedbirler uygulanıyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklarda vatandaşların yeniden yoğunluk oluşturmaması için şehrin en işlek caddelerinde HES kodu uygulaması başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde Gazi Caddesi'ne gelen polis, mahalle bekçisi ve zabıta ekipleri, cadde güzergahını barikatlarla kapattı. Devamında Atatürk Meydanı’nın da bulunduğu Alpaslan Caddesi’nde de barikatla önlem alan ekipler, caddelere vatandaşların girişini kontrollü olarak sağladı. Alınan tedbirler kapsamında, giriş ve çıkış noktasında bekleyen güvenlik güçleri, caddeye girecek olan vatandaşların HES kodlarını almaya başladı. HES kodu olmayan vatandaşların ise caddeye girişine müsaade edilmedi.

Vatandaşlar uygulamadan memnun
Sabah saatlerinde caddelerin barikatlarla kapatılmaya başlaması vatandaşları da memnun etti. Vatandaşlar, barikatlarla kapatılan caddelerde insan yoğunluğunun fazla olduğunu belirterek, "Yoğunluğun olduğu caddelerde yapılan bu uygulama sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Bir uygulama varsa uymak zorundayız. Uyulmadığında görüyoruz ki Giresun en çok vaka görülen iller sıralamasında. Giresun’da Gazi Caddesi ve Alpaslan Caddesi’nde insan yoğunluğu fazlaydı. İnsanlar bazen maske takmıyordu. Toplum sağlığımız için çok güzel bir uygulamadır" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, HES kodu uygulamasının yapıldığı Alpaslan Caddesi üzerinde Hacımiktad Camii önüne yapılan etli pilav dağıtımındaki yoğunluk ve kuyruk ise dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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