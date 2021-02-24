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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

İHA

Çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde bir vatandaş kaldırımda yürürken çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Şebinkarahisar ilçesinde öğle saatlerinde 58 yaşındaki Mustafa Karakuş, kaldırımda yürürken ne olduğunu anlamadığı bir ses duydu. O anda yanından geçtiği binanın çatısından düşen buz kütlesini görünce hızlı bir şekilde kendisi kenara attı. Karakuş, kaldırıma düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Karakuş dalgın bir şekilde yürüdüğünü ifade ederek o anda şoka girdiğini ama kendisini kurtarabildiğini söyledi.
Cadde üzerinde esnaflık yapan Abdulkadir Önsoy, Mustafa Karakuş’un anlık bir hareketle buz kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğunu söyledi. Önsoy, vatandaşların binaların yanından geçerken daha dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, “Şebinkarahisar’da kış mevsiminde hava sıcaklıkları eksi 20 dereceyi buluyor. Gündüz saatlerinde güneşin yüzünü göstermesi çatıdaki buzların aşağı düşmesine neden oluyor. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. Çok üzücü bir durumdu. Eğer üzerine gelseydi üzücü sonuçları olabilirdi. Çok şükür can ve mal kaybı olmadı. Benim vatandaşlardan ricam şudur. Üst katlarda oturan vatandaşlarımızın çatılarını kontrol etmelerini istiyor ve rica ediyoruz. Vatandaşlarımızda tedbirli bir şekilde arada yukarı bakarak yürürlerse kazaların önüne geçmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

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