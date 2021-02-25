Türkiye’nin en uzun üçüncü tünelinde sona doğru Eğribel Tüneli projesinde 2021 yılı sonlarına doğru geçişlerin yapılması planlanıyor

Giresun’da DereliŞebinkarahisar karayolu üzerinde yapımı devam eden 5,9 kilometre uzunluğundaki Eğribel Tüneli projesinde 2021 yılı sonlarında geçişlerin yapılması, 2022 yılında ise projenin tamamlanması hedefleniyor.

Doğu Karadeniz’i İç Anadolu ve güney bölgelere bağlayan GiresunDereliŞebinkarahisar karayolu üzerinde yer alan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidinde ulaşımın daha konforlu ve güvenli olabilmesi sağlayacak Eğribel Tüneli’nde önemli mesafe kat edildi. Tünelden geçişlerin 2021 yılı sonlarına doğru yapılması planlanırken projenin ise 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Giresun ile Sivas arasında kesintisiz trafik akışını sağlaması, bölgenin ticaret, ekonomi, sanayi ve turizmine katkı sunması amacıyla 5,9 kilometre uzunluğunda çift tüp olarak yapılan Eğribel Tüneli’nde 1,8 kilometrelik bağlantı yollarının da tamamlanmasıyla yol güzergahı 6,5 kilometre kısalarak mevcut yola göre 25 dakika zamandan tasarruf sağlanacak.

Giresun Valisi Enver Ünlü, projeyi yakından takip ederek Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eğribel Tüneli’nin ulaşıma açılması için tünel kaplama ve kablolama işlemlerinde önemli mesafe kat edildi. Tünelde sağ tüpte 4 bin 397 metre ve sol tüpte 36 metre olmak üzere toplamda 4 bin 433 metre nihai beton kaplama tamamlandı. Ayrıca tünelde sığınma cebinin donatı, membran ve kaplama betonu imalatları ile araç geçişinin membran ve kaplama betonu imalatları ve kiriş imalatlarıyla birlikte kablo kanalına ait kalıp, donatı ve beton imalatlarının yapıldığı bildirildi.

Eğribel Tüneli, RizeErzurum karayolu üzerinde yapımı tamamlanan Ovit Tüneli ve TrabzonGümüşhane arasında yapımı devam eden Zigana Tüneli’nden sonra çift tüpte toplam 11 bin 900 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun üçüncü tüneli olacak.

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