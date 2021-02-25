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Doğudaki Mehmetçikler için yün çorap ördü

İHA

Giresun'un Espiye ilçesi Şahinyuva Köyü'nde yaşayan Fatma Kahraman ve eşi Ahmet Kahraman kendi elleriyle ördüğü çorapları ve kendi imkanlarıyla aldıkları içlikleri Güney Doğu'da görev yapan Mehmetçiklere ulaştırılması için İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti.

Doğudaki Mehmetçikler için yün çorap ördü

Giresun’un Espiye ilçesi Şahinyuva Köyü’nde yaşayan Fatma Kahraman ve eşi Ahmet Kahraman kendi elleriyle ördüğü çorapları ve kendi imkanlarıyla aldıkları içlikleri Güney Doğu’da görev yapan Mehmetçiklere ulaştırılması için İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti.
Espiye İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek ördükleri çorap ve aldıkları içlikleri teslim eden Fatma Kahraman, “Ülkenin en soğuk bölgesinde vatan görevi yapan asker evlatlarımıza elimden geldiğince yardımcı olmak istedim. Onlar üşümesin diye kendi ellerimle ördüğüm 35 çift yün çorapları ve eşimin maaşıyla aldığı 50 tane içliği Doğu'daki asker evlatlarıma ulaştırmak için İlçe Jandarma Komutanlığına teslim ettim. Çorap ve içlikler yerlerine ulaşacaklardır. Ne kadar asker evladıma yardımcı olabilirsem o kadar mutlu olurum” dedi.
İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ise yün çorap ve içliklerin Bingöl’de görev yapan Mehmetçiklere ulaştırılacağı bilgisi verildi.

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