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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakan Keleş: "Süper Lig'e bir adım daha yaklaştık"

İHA

Hakan Keleş: "Süper Lig'e bir adım daha yaklaştık"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Adanaspor maçıyla galibiyet serisini 12'ye çıkardıklarını belirterek, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.
TFF 1. Lig’de liderliğini sürdüren Giresunspor, Adanaspor’u 40’lık skorla mağlup ederek galibiyet serisini 12 maça çıkardı. Giresunspor oynadığı son 12 maçta 24 gol atarken kalesinde 1 gol gördü. Teknik Direktör Hakan Keleş, Adanaspor deplasmanının ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Oynadıkları her maçın şampiyonluk ruhuyla geçeceğini belirten Hakan Keleş, hedefledikleri Süper Lig’e çok yaklaştıklarını ifade etti. Keleş, "Bizim için oynadığımız her karşılaşma artık şampiyonluk maçı değerinde. Adanaspor maçından alınan 3 puan ile galibiyet serimizi 12’de 12 yapmayı başardık. Sezon başında hedeflediğimiz Süper Lig'e bir adım daha yaklaştık. Elde ettiğimiz bu başarıları sürdürmek serimizi devam ettirmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı hırs ve disiplin ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Oyuncularım sahada çok iyi performans gösterdiler. Oyundan kopmayarak oyunun başından sonuna kadar aynı disiplinle mücadele ettiler. Gösterdikleri bu özverili mücadelelerinden dolay her birini ayrı ayrı kutluyorum" dedi.

"Kolay maç, zor maç diye bir şey yok"
Yakaladıkları galibiyet serisine bir yenisini daha eklemek istediklerini belirten başarılı teknik adam, hırslı ve mücadeleci oyun anlayışından taviz vermeyeceklerini vurguladı. Keleş, "Önümüzde evimizde oynayacağımız Altay maçı var. Biz rakiplerimizle oynayacağımız maçalara asla kolay maç zor maç diye bakmıyoruz. Sahaya çıkamadan önce de sahadayken de kazanmayı ve kazanmak için oynamayı düşünüyoruz. Artık önümüzde oynayacağımız Altay maçı var. Hazırlılarımıza başladık. Buradan da 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Taraftarımız bizi heyecanlandırıyor"
Adanaspor deplasmanından sonra takımı şehir girişinde meşalelerle karşılayan taraftarlara teşekkür eden Hakan Keleş, "Taraftarımız her karşılaşma sonrasında bize ayrı bir heyecan yaşatıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Onların desteğini hissetmek, görmek bunlar tarifi zor duygular. Giresunspor’un çok büyük bir taraftarı var. Takımına sahip çıkan, destek olan ve asla onu yalnız bırakmayan büyük bir ailesi var. Biz bunu görüyor ve o ilenin bir parçası olduğumuzu bilerek, var gücümüzle mücadele ediyoruz. Her şey yarım asırlık bu hasreti dindirmek için. Bunu hep birlikte başaracağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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