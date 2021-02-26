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Kapasitesi artırılan tesiste 'yerli silah' için seri üretim başladı

DHA

Kapasitesi artırılan tesiste 'yerli silah' için seri üretim başladı


Mustafa KIRLAK/BULANCAK (Giresun), (DHA)GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, NATO standartlarına uygun tabanca ve tüfek üretimi yapan Girsan Silah Sanayi, pandemi döneminde yaptığı 100 milyon TL'lik yatırımla üretim tesisi alanını 20 bin metrekareye çıkardı. 250 kişinin istihdam edildiği tesiste seri üretime geçilen yerli silahlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ile başta ABD olmak üzere 50 ülkeye ihraç ediliyor. Girsan Silah Sanayi Müdürü Zafer Çapraz, "ABD'de satılan iki silahtan biri Türk malı" dedi.
Bulancak ilçesinde kurulan Girsan Makine ve Hafif Silah Sanayi'nde tabanca ve 12 kalibre yarı otomatik yivsiz tüfek üretimi gerçekleştiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları başta olmak üzere 50 ülkeye silah ihracatı yapan firma, pandemi döneminde 100 milyon TL'lik yatırımla üretim tesisinin alanını 20 bin metrekareye çıkardı. 250 kişinin istihdam edildiği, 3 vardiya halinde 24 saat esasına göre seri yerli silah üretimine geçilen tesiste, Yavuz-16 Compact, Yavuz-16 Regard, Yavuz-16 Kompakt MC, Yavuz-16 Regard MC, Bora, Tuğra ve Zirve modellerinin yanı sıra 12 kalibre yarı otomatik yivsiz tüfek üretimi de yapılıyor. NATO standartlarında üretim yapılan tesiste, Yavuz-16 markası geliştirilerek üretim ve istihdam daha da artırılacak.
'BU YIL SİLAH İHRACATI KATLANACAK'
Girsan Silah Sanayi Fabrika Müdürü Zafer Çapraz, firma olarak Türkiye silah sanayisinde önemli bir rol üstlendiklerini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetli başta olmak üzere birçok devlet kurumunun silah ihtiyacını karşılaştıklarını belirten Çapraz, 50´den fazla ülkeye de silah ihracatı gerçekleştirdiklerini anlattı. Çapraz, "Türkiye olarak gerek biz gerekse başka silah fabrikaları yüksek miktarda silah ihracatı gerçekleştiriyoruz. Özellikle bu silah ihracat adetlerinin 2019 ve 2020 yıllarında katlanarak artığını görebiliriz. 2021 yılında da benzer bir artışın devam ettiği ve daha da artacağı öngörülmekte. Bunu sağlayan hem yurt dışındaki ABD başta olmak üzere Kanada gibi lokasyonlarda fiyat avantajımız, ürün kalitemiz ve yeni geliştirdiğimiz tasarımlardır. Şirket olarak da biz de yeni modelleri ve yeni tasarımları gerçekleştiriyoruz. Bu modern silahlar bizim ihracatımızdaki artış için en önemli etken" diye konuştu.
'ABD'DE TÜRK SİLAHLARI TERCİH EDİLİYOR'
Amerika'da satılan iki silahtan birinin Türkiye'de üretildiğine dikkat çeken Çapraz, "Yeni modellerimizi, yeni ürünlerimizi piyasaya sürekli arz ediyoruz. Girsan olarak 2019 yılında başta Amerika olmak üzere, Kanada gibi dünyanın çeşitli lokasyonlarına çok fazla sayıda ihracat gerçekleştirdik. İhracatımız da katlanarak artmaya devam ediyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri´nin resmi silah takip departmanının raporlarını inceleyecek olursak, 2020 yılında Amerika'da satılan iki silahtan bir tanesi Türk malı. Bunun da büyük bir kısmını biz oluşturuyoruz" diye konuştu.
'İÇ PİYASADA YAVUZ MARKASI ÖNE ÇIKACAK'
İç piyasaya 'Yavuz' adıyla hizmet vereceklerini kaydeden Zafer Çapraz, "Yükselen müşteri talepleri doğrultusunda şirketimiz sipariş artışlarını karşılayacak şekilde yeni yatırım yapma kararı almıştı. Bu kapsamda 20 bin metrekarelik mevcuttaki üretim tesisimizi, ileri teknolojili makinelerle donatarak 100 milyon TL´yi geçen yatırım yaptık. İç piyasada da daha önce kullanmış olduğumuz Yavuz-16 markasını daha güçlü hale getirmek için Yavuz markası olarak odaklanmaya karar verdik. Bu değişim yeni ürünlerimizle, modernleştirilmiş silahlarımızla hem iç piyasadaki talepleri karşılayacaktır hem de ihracat tarafındaki yükselen artışımızı iç piyasada da bize benzerine erişme şansı verecektir" dedi.
'ÇALIŞAN SAYISI ARTACAK'
Tabancaların kapak, gövde, namlu gibi tüm parçalarını firma olarak sıfırdan ürettiklerini ifade eden Çapraz, yıl içerisinde istihdamında artırılacağını söyledi. Fabrikada çalışan personel sayısının 250´ye yaklaştığını belirten Zafer Çapraz, "Fabrikamız üç vardiya 24 saat esasına göre çalışıyor. Personel sayımız 250´ye ulaşmak üzere. Tahminimiz yaz sonuna kadar bu sayının daha fazla artacağı yönünde. Çünkü yeni yaptığımız makine yatırımlarıyla ve fabrikamızın alanının büyümesiyle birlikte istihdamın artacağını ön görüyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Giresun / Bulancak Mustafa KIRLAK
2021-02-26 08:36:56

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