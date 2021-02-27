Odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu

İHA

Odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu

Giresun’un Duroğlu Beldesi’nde bir evin odunluğunda başlayan yangın paniğe neden olurken, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
alınan bilgiye göre, yangın beldenin Homurlu Mahallesi’nde Yılmaz Şahin isimli vatandaşa ait evin hemen yanında odunluk olarak kullanılan betonarme yapıda bilinmeyen bir nedenle çıktı. Odunluğun yanındaki evde oturan Yılmaz Şahin’in yükselen alevleri fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Odunların tutuşması ile büyüyen yangının çevrede ki evlere sıçramasından endişe duyan vatandaşlar panikle evlerinden dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Giresun Belediyesi ve Duroğlu Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol atına alarak diğer evlere sıçramasını engelledi. Kısa sürede söndürülen ve hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli öğretmen evini kütüphaneye çevirdi
YEREL HABERLER Emekli öğretmen evini kütüphaneye çevirdi
Giresun Azerbaycanlılar Derneği "Hocalı Katliamı" kurbanlarını andı Katliamın tanığı Dürdane Ağayeva: “Esir kaldığım 8 günde 80 yıl geçirmiş gibi oldum”
YEREL HABERLER Giresun Azerbaycanlılar Derneği "Hocalı Katliamı" ...
Kapasitesi artırılan tesiste 'yerli silah' için seri üretim başladı
YEREL HABERLER Kapasitesi artırılan tesiste 'yerli silah' için seri ...
Hakan Keleş: "Süper Lig'e bir adım daha yaklaştık"
YEREL HABERLER Hakan Keleş: "Süper Lig'e bir adım daha yaklaştık"
85 yıllık hayal gerçek oluyor; Karadeniz, İç Anadolu'ya bağlanıyor
YEREL HABERLER 85 yıllık hayal gerçek oluyor; Karadeniz, İç ...
Giresunspor şampiyonluğa inanıyor
YEREL HABERLER Giresunspor şampiyonluğa inanıyor
Doğudaki Mehmetçikler için yün çorap ördü
YEREL HABERLER Doğudaki Mehmetçikler için yün çorap ördü
Covid temaslı 2 kişiyi HES kodu yakalattı
YEREL HABERLER Covid temaslı 2 kişiyi HES kodu yakalattı
Türkiye’nin en uzun üçüncü tünelinde sona doğru Eğribel Tüneli projesinde 2021 yılı sonlarına doğru geçişlerin yapılması planlanıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin en uzun üçüncü tünelinde sona ...