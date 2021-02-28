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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Altay: 2

İHA

TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Altay: 2

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Altay'a 21 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar
13. dakikada Giresunspor’da Nalepa’nın ceza sahası yakınından gönderdiği pasa Caner Hüseyin ceza yayından gelişine şut çekti. Top kalenin üst direğini sıyırarak dışarı çıktı.
24. dakikada Giresunspor’da taç atışının ardından sağ kanatta Serginho ceza sahasına derinlemesine pas gönderdi. Topu alan Eren'in vuruşunda top direği sıyırarak dışarı çıktı.
47. dakikada Altay’da Paixao’nun gönderdiği pası alan Erhan, ceza sahası yakınında vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 01
56. dakikada Giresunspor’da Nalepa ceza sahasına orta yaptı. Kale yakınındaki Balde topu alarak yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 11
70. dakikada Altay’da köşe vuruşunun ardından ceza sahasından oluşan karambolde Paixao, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 12

Stat: Çotanak
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Ali Can Alp xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Doğu Yılmaz
Giresunspor: Onurcan xx, Diarra xx (Erol Can dk. 74 xx), Hüsamettin xx (Yasin dk. 90+4 ?) Mehmet xx, Eren xx, Nalepa xx (Uzodimma dk. 74 xx), Balde xxx, Sergen xx, Serginho xx (Traore dk. 87 ?) Hayrullah xx, Caner Hüseyin xx
Yedekler: Tolgahan, Arda, Sadi, Kerem, Muhammet Himmet, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Altay: Cihan xx, Tolga xx, Berkay xx, Kappel xx (Ziya dk. 77 ?), Regattin xx, Paixao xxx (İlhan dk. 90+4 ?) Mehmet Erdem xx, Murat xx, Thiam xx, Jasmin xx (Deniz dk. 87 ?) Erhan xxx
Yedekler: Eren Karataş, Kazımcan, Eren Erdoğan, Lokman, Zeki, Da Costa, Cebrail
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Erhan Çelenk (dk. 47), Marco Paixao (dk. 70) (Altay), Balde (dk. 56) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Mamadou Diarra, Onurcan Piri (Giresunspor) Adrien Regattin, Marco Paixao (Altay)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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