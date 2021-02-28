Giresunspor - Altay maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor - Altay maçının ardından

İHA

Giresunspor - Altay maçının ardından

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Giresunspor, Altay karşısında 21 mağlup olarak 16 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Maçın ardından iki takım teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.
Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü yaptığı değerlendirmede, "Çok mutluyum. Önemli bir galibiyet aldık. 12 haftadır kazanan Giresunspor’u yendik. Bu 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Çok sağlıklı antrenmana yapamadık ama kısım kısım son 2 günde yaptığımız çalışmalar neticesinde oyuncularımız çok iyi oynadılar. Topa nasıl sahip olunur, nasıl koşturulur bu oyunculara sahibiz. Son 6 maçın 4’ünü kaybetmemiz oyuncuları demoralize etmişti. Bu maçta lidere karşı kazanılmış önemli bir galibiyet. Bize moral verdi. Hem Adana Demirspor hem de Giresunspor deplasmanından sonra herkese bir şeyler yapabileceğimizi gösterdik. Hakan Hocayı da tebrik ediyorum. Onlarında yolu açık olsun" şeklinde konuştu.

Ümit Şengül: "Her takımı yenecek azmimiz var"
Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise, "Her güzel şeyin bir sonu var. 17 maç sonra mağlubiyet ile tanıştık. Bizlere ve Giresunlulara bu güzelliği yaşatanlara teşekkür ediyorum. Bu maç bizim takımın nazar boncuğu olsun. Hedefimiz şampiyonluk ve bunu devam ettireceğiz. Ama biz kalan 11 maçın da 11’ine talibiz. Her takımı yenecek azmimiz var. Haftaya Ümraniyespor maçına hazırlanacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu şehrin hayali olan Süper Lig’e takımı taşıyacağız. Buna inancımız tam. İki takımda güzel mücadele etti. Tebrik etmek lazım. Onlar attılar ve bizde yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Yolun sonunda hedefe varan takım biz olacağız” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Altay: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Altay: 2
Giresunspor-Altay (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Giresunspor-Altay (FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu
Emekli öğretmen evini kütüphaneye çevirdi
YEREL HABERLER Emekli öğretmen evini kütüphaneye çevirdi
Giresun Azerbaycanlılar Derneği "Hocalı Katliamı" kurbanlarını andı Katliamın tanığı Dürdane Ağayeva: “Esir kaldığım 8 günde 80 yıl geçirmiş gibi oldum”
YEREL HABERLER Giresun Azerbaycanlılar Derneği "Hocalı Katliamı" ...
Kapasitesi artırılan tesiste 'yerli silah' için seri üretim başladı
YEREL HABERLER Kapasitesi artırılan tesiste 'yerli silah' için seri ...