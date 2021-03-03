Giresun'da 4 yıl arayla dede ve baba yadigarı evleri yandı



Emre MET/BULANCAK (Giresun), (DHA)GİRESUN´un Bulancak ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ev yandı. Dede yadigarı evleri yanan Uslubaş ailesi, 4 sene önce de babalarına ait evlerinin yandığını belirterek, yardım istedi.

İlçeye bağlı Erdoğan köyünde cumartesi akşam saatlerinde 3 katlı evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altında aldı, ancak ev kullanılmaz hale geldi. İstanbul´da yaşayan ve yaz aylarında köydeki dede yadigarı evlerinde kalan Uslubaş ailesi, komşularının ihbarı üzerine İstanbul´dan Bulancak´a geldi. Dede yadigarı evleri yandığı için çok üzgün olduklarını söyleyen Cengiz (65) ve Ali Uslubaş (52), 2017 yılında babalarına ait evin elektrik kontağından çıkan yangında yandığını, artık köyde kalacak bir evlerinin olmadığını belirterek, yardım istedi.

`ARTIK BURADA KALACAĞIMIZ BİZ EVİMİZ YOK´

Çok üzgün olduklarını ifade eden Ali Suat Uslubaş, "Cumartesi gecesi dede yadigarı evimiz yandı. Biz İstanbul´da oturuyoruz, o gece bir telefon geldi ve evin yandığını söylediler. Evin nasıl yandığını bilmiyoruz. 4 sene önce de babamla birlikte oturduğumuz ev yanmıştı, şimdi de dede evimiz yandı. Çaresiz durumda kaldık, mağdur olduk. Artık burada kalacağımız biz evimiz yok, perişan olduk. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Maddi gücümüz de onarmak için yetmiyor, çok üzüntülüyüz" dedi.

`MAĞDUR DURUMDAYIZ´

Cengiz Uslubaş da yangının nasıl çıktığını bilmediklerini ifade ederek, "Yangın sırasında ben İstanbul´daydım, telefonla bana ulaştılar ve yangın çıktığını söylediler. Hemen Giresun´a geldim, şu an mağdur durumdayız, 2 evimiz yandı. 4 sene önce de baba evimiz yanmıştı, o da hemen 50 metre ileride yer alıyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Evi yapacak durumumuz da yok" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Giresun / Bulancak Emre MERT

2021-03-03 11:45:36



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