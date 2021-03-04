Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü

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Fatih TURAN/KEŞAP (Giresun), (DHA)GİRESUN´un Keşap ilçesinde arazide kaçak kazı yaparak define arayan 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yolağzı köyünde köy tüzel kişiliğine ait arazide kaçak kazı yaparak define arandığı bilgisi üzerine harekete geçti, operasyon düzenledi. Operasyonda R.E., F.G., R.K., F.K., M.İ., ve F.İ., suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, define aramak için kullanılan malzemelerin yanı sıra teknolojik aletlere el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Kesap Fatih TURAN

2021-03-04 10:00:16



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