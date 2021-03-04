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Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü

DHA

Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü


Fatih TURAN/KEŞAP (Giresun), (DHA)GİRESUN´un Keşap ilçesinde arazide kaçak kazı yaparak define arayan 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yolağzı köyünde köy tüzel kişiliğine ait arazide kaçak kazı yaparak define arandığı bilgisi üzerine harekete geçti, operasyon düzenledi. Operasyonda R.E., F.G., R.K., F.K., M.İ., ve F.İ., suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, define aramak için kullanılan malzemelerin yanı sıra teknolojik aletlere el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Kesap Fatih TURAN
2021-03-04 10:00:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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