Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Giresun’un Keşap ilçesinde izinsiz define arayan 6 şahıs kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Keşap ilçesine bağlı Yolağzı köyünde dün akşam saat 19.00 sıralarında izinsiz define arayan R.E., F.G., R.K., F.K., M.İ. ve F.İ isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları esnada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yapılarak yakalandılar. Olay yerinde yapılan incelemelerde, 2 adet kazma, 2 adet kürek, 2 adet çekiç, 3 adet murç, 1 adet el feneri, 1 adet küçük balta ve çok sayıda kazı yapımında kullanan alet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.