Giresun’da horoz dövüştürenlere suçüstü baskın yapıldı

Giresun’un Bulancak ilçesinde horoz dövüşü üzerinden bahis oynatan kişilere yapılan baskında 10 kişiye para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Erdoğan köyünde horoz dövüşü üzerinden bahis oynatıldığı ihbarını alan Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler köyde bulunan adreste horoz dövüşü yaptırıldığını ve dövüş üzerinden bahis oynatıldığını tespit etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı baskında 10 kişi yakalanırken,yakalanan şahıslara koronavirüs tedbirlerini ihlalden 37 bin 950 lira ve Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet suçundan 57 bin 321 lira idari para cezası verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.