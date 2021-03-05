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Sürücü adayları da usta öğreticiler de mahalleli de durumdan şikayetçi

İHA

Sürücü adayları da usta öğreticiler de mahalleli de durumdan şikayetçi

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hizmete açılmasının ardından sürücü kurslarının eğitim araçlarının güzergahı birçok çocuk parkının da bulunduğu mahalle arasına çekildi. Yeni güzergahtan hem mahalleli hem usta öğreticiler hem de sürücü adayları bu duruma tepki gösteriyor.
Giresun merkeze bağlı Aksu mahallesinde uzun yıllardır Pazar caddesinde bulunan sürücü kursu eğitim alanı yeni hastanenin açılmasının ardından yoğunluk ve güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle Mehmet İzmen caddesine kaydırıldı. Mehmet İzmen caddesinin mahalle arasında dar bir cadde olması,güzergahta birçok kavşağın bulunması ve çocuk parklarının olması ise şoför adaylarının hareket kabiliyetlerini kısıtlarken mahallede yaşayan vatandaşlar da durumdan bir hayli rahatsız.
Zaten dar olan sokakta araçlarını güvenle park edemediklerini belirten mahalle sakinleri “Bu daracık caddeye sürücü kursu eğitim alanının kaydırılması gerçekten çok anlamsız, şoförler bu bozuk, daracık yolda nasıl eğitim yapacaklar. Zaten araçlarımızı koymakta sıkıntı yaşadığımız bir cadde üzerinde yaşıyoruz. Bir de eğitim alan şoförlerin bu güzergahı kullanması bizi ziyadesiyle zora soktu. Çocuklarımızı kapının önüne tek başlarına bırakamıyoruz. Yarın öbür gün bir çocuğa araç çarpsa bir kaza olsa bunun hesabını kim verecek ? Yetkililerin bir an önce mağduriyetimizi gidermesini istiyoruz” ifadelerini kullandılar.
Şoförlük eğitimi alan kursiyerler ise yeni güzergahın darlığından şikayet ederken mahalle arasında şoförlük eğitimi almanın hem kendileri için hem de mahalle sakinleri için bir risk teşkil ettiğinin farkındalar. Güzergahın yeniden eski yerine yani Pazar caddesine kaydırılmasının herhangi bir güvelik problemi oluşturmayacağını belirten Direksiyon Eğitmeni İbrahim Yazıcı, yeni güzergahın birçok problem teşkil ettiğini, güvenlik anlamında da riskli olduğu söyledi.

“Eski güzergahta kaldığımız takdirde herhangi bir güvenlik problemi yaşamayacağız”
"Biz Hastane açıldığı günden itibaren Pazar caddesinde çalışıyoruz ancak öncesinde biz hastane yapıldıktan sonra zaten burada yoğunluk olacak biz buradan çıkalım dedik" diyen eğitmen Yazıcı ”Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bunu bildirdik, Teyyaredüzü, Batlama yolu, Organize Sanayi Bölgesi gibi seçenekleri oturup tartıştık ancak mevzuat gereği şartlarımız sağlanamadığı için buralar olmadı ve yeni hastane yolunda eğitimlerimize devam ettik. Ardından Valilik tarafından Pazar caddesindeki yolun ambulans geçişleri olsun, taşıma işlemleri olsun risk oluşturacağı söylendi. Mecburen bize önerilen yan yolda hem fikir olduk ancak burası birden fazla kavşak geçişi olan ve yer yer 4.5 metreye kadar daralan bir yol. Bu yol eski SEKA yoluna bağlanıyor ve bu yolda fazlasıyla uçurumlu ve dar bir yol,eski SEKA yolu mevcut şartlara getirildiği zaman bu yan yolu kullanalım istiyoruz ancak bu süre zarfında eski yolu güvenlik açısından kullanmamız gerekiyor. Güzergahı sadece otomobiller için düşünmememiz gerekiyor bunun bir de ağır vasıta belgeleri de var,onların bu yollarda eğitim alması hiç mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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