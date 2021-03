Ömrünü engelli çocuklarına adadı Giresun’da hayatını kas erimesi hastası 3 çocuğuna adayan Elmas Akdaş, fedakarlığıyla takdir topluyor

Giresun’un Bulancak ilçesinde 6 çocuğundan 3’ü engelli olan anne 62 yaşındaki Elmas Akdaş 45 yıldır hayatını adadığı engelli çocuklarına bakıyor. Engelli çocuklarının her şeyi ile kendisi ilgilenen anne Elmas Akdaş’ın tek üzüntüsü ise sağlık sorunları nedeniyle evlatlarına bir gün bakamamak.

Fedakarlığıyla çevresindekiler tarafından takdir edilen Elmas Akdaş, Muzaffer Akdaş ile evliliğinden 6 çocuk sahibi olduğunu ve bu çocuklarının ise üçünün kas erimesi hastalığına yakalandığını söyledi. Küçük yaşlardan itibaren çocuklarının yakalandığı bu hastalıkla mücadele ettiğini anlatan Anne Elmas Akdaş, “Yaklaşık yarım asırdır Muzaffer Akdaş ile evliyim. Bu evlilikten 6 çocuğum oldu ve çocuklarımın ise biri erkek üçü kas erimesi hastalığına yakalandı. Küçük yaşlardan itibaren yakalandıkları hastalık nedeniyle her geçen gün gözümün önünde hareketleri kısıtlanmaya ve yatağa bağımlı hale gelmeye başladılar. Yaşları büyüdükçe elbette bakımları ihtiyaçları da artmaya devam etti. Ancak hiçbir zaman onlara bakmaktan, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktan usanmadım” dedi.



"Kendi hayatımı bir yana bıraktım"

Bütün gününü çocuklarıyla geçirdiğini kaydeden anne Akdaş, "Kendi hayatımı bir yana bırakıp, onların güzel bir yaşam sürdürmesi için mücadele ediyorum. İlkokul yıllarında hastalığa yakalandıkları için onlarla beraber okula gidiyordum. Parka giderek eğlenmelerini sağlıyordum. Şimdi büyüdüler okula, parka götürmesem de beslenmeleri ve diğer ihtiyaçlarını her gün düzenli olarak yapıyorum. Tekerlekli sandalyeleri olması ve en azından onu kullanabilmeleri beni çok mutlu ediyor. Tekerlekli sandalye ile dışarı çıkabiliyorlar. Onların gezip dolaşıp eve gelmeleri beni dünyanın en mutlu annesi yapıyor çünkü en azından yatağa mahkum kalmıyorlar” şeklinde konuştu.



Tek endişesi bir gün çocuklarına bakamamak

Anne Akdaş, çocukları için sürekli bir mücadele içerisinde olduğunu belirterek, “Çok zor ama onlar benim için hayata bedeldir. Onlarla yatıp kalkıyorum. Tüm hayatımı onlara adadım. Onlar benim her şeyim. Tüm annelerin engelli çocuklarına en iyi şekilde bakmalarını istiyorum. Haberlerde görüyoruz, okuyoruz, nice anneler var doğan çocuklarını terk eden oysaki bizim gibi engelli çocuklarıyla mutlu olanlar da var. Biz böyle bir çoklarının arayıpta bulamadığı kadar mutlu bir aileyiz. Bir birimize çok bağımlıyız. Benim tek endişem kanser hastasıyım ve bir gün bu hastalığım nedeniyle onlara bakamayacak olmamdır” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.



"O, dünyanın en fedakar annesidir"

Engelli çocukları ise anneleri için gösterdiği fedakarlığın tüm anneler için iyi bir örnek olduğunu dile getirerek, “Bizim annemiz dünyanın en fedakar annesidir. Bizler onun hayatı olduk. Her şeyini bizim için feda etti. Bizim beslenmelerimizi, bakımlarımızı ve tüm ihtiyaçlarımızı en iyi şekilde yapıyor. Çoğu kadın onu görünce bu mücadelesine hayran kalıyor. Bizim annemiz gerçekten bir melektir. Allah her çocuğa böyle anne nasip etsin" ifadelerini kullandı.

