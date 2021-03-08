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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındık üreticisinin zirai don endişesi

İHA

Fındık üreticisinin zirai don endişesi

Giresun’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının fındık için risk oluşturduğunu ifade eden Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, fındığın açmaya başladığı bu günlerde üreticilerin endişeli olduğunu söyledi.
Fındığın çuvala girinceye kadar risk altında olduğunu ifade eden Şahin, “Türkiye’nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden olan fındık için zamansız yağsa risk, yağmasa risk oluşturuyor. Fındığı riske sokan bir çok tehlike vardır. Kışın kar yağmasa erken açar ve baharda kar yağınca zirai don meydana gelir. Fındık oluşmaya başlayınca yağmur fırtına oluşur fındık dökülür. Yine fazla sıcak olur fındık yanar. Dolayısıyla fındık çuvala girinceye kadar riski yüksek bir tarım ürünüdür. Şubat ayında, 'Kar yağmadı fındık strese girdi. Erken bahara aldandı yaprak açmaya başladı ve yağacak bir karda zirai don oluşturur' diye endişelenirken tam da bu günleri ifade etmiştik. Bugün 300 rakımın üzerinde kar yağışı gerçekleşti. Bu kar yağışının ardından hava ayaza çekerse zirai don meydana gelecektir. Ayrıca zirai don için sadece kar yağması değil, dalların ıslak olması, dallara su yürümesi de yeterli olmaktadır. Şuanda fındık üreticisi endişeli günlerini yaşıyor” dedi.

Fındık fiyatı haftaya 24 liradan başladı
Fındık fiyatının bu günlerde durağan bir dönem yaşadığını da ifade eden Şahin, “Geçen haftayı 24 liradan kapatan fındık fiyatı yeni haftaya da yine 24 liradan başladı. Üreticinin elindeki fındığın üçte, ikisinin satıldığını ve hala üreticinin elinde üçte, bir oranın da bir fındık olduğunu biliyoruz. Üreticinin ihtiyacı kadar fındık satması, TMO’nun piyasaya girmesi fındık fiyatının daha aşağılara düşmemesinin başlıca nedenleridir. Ancak bununla beraber, pandemi sürecinde fındık ihracatı da yüksek rakamlarla gerçekleşmedi. İhracat istenildiği gibi yapılabilseydi bugün fındık fiyatı çok daha yükselebilirdi. Bugünkü fındık fiyatının ihracata bağlı olarak yükselebilir de düşebilir de tamamen ihracata bağlıdır” ifadelerini kullandı.

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