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Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet: “Giresunspor’un bütün sorumluluğu bana ait”

İHA

Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet: “Giresunspor’un bütün sorumluluğu bana ait”

TFF 1. Lig’de liderliğini sürdüren GZT Giresunspor, üst üste kaybettiği iki maçın ardından zirvedeki konumunu korumak adına mücadelesini sürdürüyor. Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, zirveyi korumak ve orada kalabilmenin zor olduğunu belirterek, "Giresunspor'un bütün sorumluluğu bana ait" dedi.
TFF 1. Lig’in 26. haftasında Bandırmaspor’u konuk edecek olan GZT Giresunspor, hazırlıklarını sürdürüyor. GZT Giresunspor, 12 maçlık galibiyet serisini Altay ile oynadığı karşılaşma ile sonlandırmıştı. Son olarak Ümraniyespor deplasmanında mağlup olan GZT Giresunspor, Bandırmaspor maçı ile bu durumu düzeltmek istiyor. Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Karaahmet, alınan sonuçların her zaman istendiği gibi olmadığı belirterek, “Bu sonuçları sindirebilmeyi öğrenmemiz gerek. Sonuçlar zaman zaman istediğimiz gibi olmayabilir. Çünkü çok şey isteyebiliriz. Tüm takımlar istiyor, tüm başkanlar istiyor. Ama o gün sahadan 3 sonuçtan biriyle ayrılmak durumuyla karşı karşıyayız. Hep söylüyorum; zirvede olmak zor bir şeydir. Orada kalabilmek daha da zordur. Yönetim kurulu olarak bunun için yapılması gereken her şeyi biz yapıyoruz. Ama Giresunspor takımı maç kaybetmeyecek mi, tabi ki kaybedecek. Futbolda bazen bu sonuçları sindirebilmeyi ve bu sonuçlara karşı tepki verebilmeyi becermemiz lazım. Bu önemlidir” dedi.
Giresunspor’un yakaladığı başarıyı tüm Türkiye’nin konuştuğunu ifade eden Karaahmet, “Giresunspor özellikle sportif başarıda iyi gitmeye başladı. Hatta rekorlar kırmaya başladı. Dikkat ederseniz Giresunspor’un ismi dünyaca ünlü kulüplerle anılmaya başlandı. Giresunspor’un bu yaptıkları bugünkü takımın, teknik kadromuzun ve hocamızın başarısıdır. Bizler onlara yol açıyoruz. Onlara samimiyetle yaklaşıyoruz ve onlardan beklentilerimizi anlatıyoruz. Giresunspor, Türkiye’de yaklaşık 10 haftadır liderliği götüren bir takımdır. Hem de kurumsal anlamda kulübü bir çıkmaza sürüklemeden gitmeye çalışan bir takımdır. Ben de kulüp başkanı olarak hiç maç kaybetmeyen bir kulüp başkanı olmak isterim. Ama yok. Hiçbir şey öyle kolay olmayacak. Hep söylüyorum; eğer biz krizlerde dağılırsak, yönetemezsek elimizdekini kaybederiz. Bu süreci doğru götürebilirsek başarılı oluruz. Aslında bizim sınavımız tüm Giresun’un sınavı. Giresunspor, Türkiye’nin başarılarını konuştuğu bir kulüp. Bu Giresun için inanılmaz bir reklam. İnanılmaz bir bilinirlik. Tabi bu haliyle her şeyi etkiliyor” diye konuştu.
Takımın futbolcuları ve teknik kadrosu ile bütün sorumluluğun kendisinde olduğunu belirten Hakan Karaahmet, bu sorumluluğun başka birine yüklenmemesi gerektiğini vurguladı. Karaahmet, “Bu takımı ve teknik kadroyu oluşturan, bu hocayı getiren benim. Bunun bütün sorumluluğu bende. Başka sorumlu aramayın, başkasına bu sorumluluğu yıkmayın. Çünkü o çocuklar elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bugüne kadar yaptılar ve bundan sonra da yapmaya çalışacaklar. Hiçbir şüphem yok. Bazen şunu görüyorum; futbolcularımızın üzerinde sosyal medya aracılığıyla farklı baskılar kuruluyor ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Ben Eren Tozlu’yu takıma getirebilmek için çok emek sarf ettim. Eren Tozlu, Süper Lig’de kalmak istediğini söyledi. Ama ben hep söyledim, Giresunspor’un Giresunlu bir kaptanı olsun. Eren’in burada hiç suçu yok. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Daha çok şey yapması beklenebilir. Ama elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Gücü o kadar, onu yapabiliyor. Bunu eleştirebilirsiniz. Ama suçlu bu diyemezsiniz. Bir suçlu varsa o da benim” ifadelerini kullandı.

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