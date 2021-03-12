Giresun’da uyuşturucu madde ticaretinden 1 kişi tutuklandı

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Giresun’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 6 kilo 117 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Giresun’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokaklarda uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 6 kilo 117 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. ve M.Ş.K isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.Ş.K. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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