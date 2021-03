TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - Bandırmaspor: 1

TFF 1. Lig’in 26. haftasında GZT Giresunspor, RH Bandırmaspor’u ağırladı. Mücadele konuk takımın 10'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar:

23. dakikada Rayo'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Doğan Can'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 01

56. dakikada Giresunspor, rakip kaleye atağa çıkarken Balde savunmadan iki kişi eksilterek topu Caner Hüseyin’e gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Caner Hüseyin’in vuruşunu kaleci Gökhan kurtardı.

68. dakikada Giresunspor’da Nalepa sol kanattan aldığı topu hızla Balde’ye gönderdi. Kalenin yakınında bulunan Balde'nin kafa vuruşunu kaleci Gökhan kornere çıkardı.



Stat: Çotanak

Hakemler: Koray Gençerler xx, Gökhan Memişoğlu xx, Baran Eraslan xx

Giresunspor: Tolgahan xx, Diarra xx, Hüsamettin xx (Kerem dk. 84 ?), Mehmet xx, Milinkovic x (Eren dk. 70 x) Nalepa xx, Balde xx, Sadi xx (Sergen dk. 84 ?), Erol Can x (Traore dk. 46 x), Hayrullah xx, Caner Hüseyin xx

Yedekler: Onurcan, Yasin, Alperen, İshak, Muhammet Himmet, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Bandırmaspor: Gökhan xx, Feyyaz xx, Berat xx (Pote dk. 65 x), Landel xx, Doğan Can xxx, Rayo xx (Selçuk dk. 76 x), Hakan xx, Mehmet xx, Del Valle xx (Abdurrahim dk. 76 x) Gökay xx, Taha xx (İshak dk. 45 x)

Yedekler: Kurtuluş, Fırat, Erkan, Ali, Rahmi Anıl

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Doğan Can Davas (dk. 23) (Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Mehmet Taş, Sadi Karaduman (Giresunspor), Feyyaz Belen, Doğan Can Davas, Rayo, Hakan Bilgiç (Bandırmaspor)

